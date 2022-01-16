Yakın Doğu Üniversitesi Ve Ankara Üniversitesi, İmzaladıkları Bilimsel İş Birliği Protokolü İle Ortak Bilimsel Yayın Ve Araştırma Projeleri Yürütecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne temaslarda bulunmak üzere gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İki üniversite arasında bilimsel işbirliği protokolü imzalanan ziyaret sonrasında Ankara Üniversitesi heyeti, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i de test etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Rektör Danışmanı Ümmet Artuç ve Protokol Müdürü Neriman Kantarcı’dan oluşan Ankara Üniversitesi heyetini; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ağırladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın imzalarıyla yürürlüğe giren iş birliği protokolü, iki üniversite arasında araştırmacı değişimi ile ortak bilimsel yayın ve araştırmaların yapılmasına kadar geniş bir çerçeveyi kapsıyor.

İş birliği protokolünün imzalandığı görüşmede Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Necdet Ünüvar sırasıyla birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Her zaman Türkiyemizin ve Türkiyemizdeki üniversitelerimizin desteğini yanımızda hissettik, hissetmeye de devam ediyoruz.”

Konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel üretkenliğine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversite olarak 5 yıl önce araştırma ve bilimsel yayınlar konusunda yeni bir vizyon belirledik. 5 yılda bilimsel makale sayımızı 143’ten 1.500 bandına çıkardık. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel makale sayımız ise 2,3 düzeyine yükseldi” dedi. Bu vizyonla oluşan bilimsel üretkenliğin 2021’de açıklanan dünya üniversiteleri sıralamalarında meyvesini verdiğini söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Times Higer Education’ın ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ sıralamasında Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyada ilk 250 üniversite arasında yer aldık. Ayrıca Eğitim alanında dünyada ilk 500’de, Fizik Bilimlerinde ilk 600’de; Sosyal Bilimler, Klinik ve Sağlık ile Sosyal Bilimlerde ise ilk 800’de yer aldık. Aralık ayının ilk haftasında AD Scientific Index’in yayınladığı ‘En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022’de ise Yakın Doğu Üniversitesimiz 488’inci sırada yer alarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında gösterildi” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleceğin bilim insanlarını da yetiştirdiğine değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Tıpta uzmanlık eğitimlerine Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde devam ediyoruz. Şu anda pediatri, kulak burun boğaz ve kardiyoloji branşlarında uzmanlık eğitimi alan pek çok asistanımız var. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na ise 150’nin üzerinde asistanımız devam ediyor. Eğitimleri, kendi kaynaklarımızla sürdürüyoruz. Aynı zamanda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimimizle araştırmacılarına en çok destek veren üniversitelerden biriyiz. Bu kapsamda 100’ün üzerinde projeye öz kaynaklarımızla destek veriyoruz” dedi.

2021’i pek çok önemli başarıyla kapattıklarını da hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yerli elektrikli otomobilimiz GÜNSEL’in seri üretim hazırlıklarına devam ediyoruz. Diğer yandan COVID-19 ile mücadelede kararlılıkla devletimizin yanında yer almayı sürdürüyoruz. Ülkemizdeki COVID-19 aşılamaların önemli bir bölümünü ücretsiz olarak hastanelerimizde yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz Yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kitimizin başarısı Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı- MOTAKK tarafından akredite edildi. SarsCov-2 virüsünün Omikron dahil bütün varyantlarını aynı anda tespit edebilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kitimizi, ülkemizin ardından başta Türkiye olmak üzere bütün dünyada kullanıma sunduk. Yine 2021’de SarsCov-2 ile birlikte pek çok solunum yolu enfeksiyonuna karşı koruyucu özellikteki burun spreyimizi üreterek, Olirin markası ile KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde kullanıma sunduk” ifadesini kullandı.

“Her zaman Türkiyemizin ve Türkiyemizdeki üniversitelerimizin desteğini yanımızda hissettik, hissetmeye de devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, ziyaretleri nedeniyle başta Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar olmak üzere, üniversite yönetimine teşekkür etti.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar: “İmzalamış olduğumuz iş birliği protokolünün çok değerli olduğuna inanıyorum.”

Konuşmasına misafirperverlikleri için Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine teşekkür ederek başlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 2 gün süren KKTC ziyaretlerinde oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Ünüvar, “Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının değerli bakanları tarafından kabul edildik. Üniversitelerle çok verimli görüşmeler yaptık” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye için vazgeçilmez bir ülke olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünüvar, “KKTC; insanıyla, toprağıyla, aynı dil aynı din ve aynı ülkü doğrultusunda hareket ettiğimiz, kalplerimizin aynı ritimle attığı bir ülke. KKTC’de atılan her bir adımı kendimiz atmışçasına değerli görüyoruz. Bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizle yakından çalışmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olarak bu yıl 76’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyleyen Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Gerek sosyal bilimlerde gerek mühendislik ve sağlık alanlarında üst düzey eğitim veren bir kuruluşuz. Çok önemli bilim insanlarımız ve fakültelerimiz var. Sahip olduğumuz birikimi, başta Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi olmak üzere KKTC üniversiteleri ile karşılıklı olarak paylaşmayı şerefli bir görev olarak görüyoruz. Bu noktada imzalamış olduğumuz iş birliği protokolünün çok değerli olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.

İmza töreninin ardından Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri Test Sürüşü Alanı’nda KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i de test eden Prof. Dr. Necdet Ünüvar, gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından ise “GÜNSEL B9’u kullandıktan sonra, sloganının neden ‘drive the silence – sessizliği sür’ olduğunu anladım. Konforu, gücü, sürüş kalitesi ve sessizliği çok güzel. KKTC ve Türkiye’nin aynı dönemde iki elektrikli otomobil markası ile dünyada adlarından söz ettirmeleri gurur verici” açıklamasını yaptı.