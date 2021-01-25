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Yakın Doğu Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Next Generation Science (NGS) Projesi’nde Temsil Edildi...

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Next Generation Science (NGS) Projesi’nde Temsil Edildi...
Yakın Doğu Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Next Generation Science (NGS) Projesi’nde Temsil Edildi...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun ile NERITA Kıdemli Teknoloji Transfer Uzmanı Şefik Emre Coşkun, Küresel Akıl Derneği tarafından Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile GIZ Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu işbirliğiyle düzenlenen “Next Generation Science-Gelecek Nesil Bilim” projesi kapsamında düzenlenen çevrimiçi turnuvada jüri olarak yer aldı.

FLL 2021 resmi teması olan Replay teması baz alınarak düzenlenen turnuva kapsamında Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan takımlar İnovatif Projeleri, Öz Değerler ve Takım Olma Yetenekleri ve Robotik Tasarımları üzerinden jürilere sunum yaptılar. Proje ve turnuva, Türk ve mülteci toplulukların birlikte barış içerisinde yaşamalarına yönelik bakış açıları geliştirmelerine ve gençler ile çocukların 21’inci yüzyıl yetkinlikleri geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun ile Yakın Doğu Üniversitesi NERITA Kıdemli Teknoloji Transfer Uzmanı Şefik Emre Coşkun da  turnuvada jüri olarak görev alarak üniversitelerini temsil ettiler.

Çevrimiçi Turnuva nedir?

Next Generation Science (NGS) Projesi,  Ankara, Bursa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yer alan 5 Gençlik Merkezinde, Türk ve Suriyeli gençlerin gelecek nesil bilim standartlarını öğrendikleri ve uyguladıkları bir eğitim projesidir. Proje kapsamında 5 merkezde toplam 120 katılımcıya EV3 Mindstorms, Arduino, MicroBit, 3D Tasarım, Turnuva Süreçleri ve Hazırlık ile yeni nesil bilim standartlarının yer aldığı bir eğitim düzenlendi. Eğitime her merkezde 8 meslek lisesi öğretmeni, 8 gençlik merkezi lideri/çalışanı ve 8 Suriyeli/yabancı gönüllüden oluşan eğitmen adayları katıldı. Proje içerisinde her gençlik merkezinde oluşturulan 10 takım, First Lego League turnuvalarına katılmak üzere hazırlanıyor. Yaşanan COVID-19 pandemisinin getirdiği olumsuzluklara rağmen takımların tecrübe kazanmaları amacıyla turnuva çevrimiçi olarak düzenlendi. 

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