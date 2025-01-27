Yakın Doğu Üniversitesi’nde Akademisyenlere Meslek İçi Eğitim

Öğrenmenin Yaşı Yok!

Yakın Doğu Üniversitesi’nde pek çok akademisyenin yoğun ilgi gösterdiği iki ayrı meslek içi eğitim seminerinde yenilikçi öğretim yaklaşımları, kişisel ve mesleki gelişim, dijital beceriler, liderlik ve etkili sınıf yönetimi konuları ele alındı.

Yaşam boyu öğrenmeyi temel bir ilke olarak benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi, 143 ülkeden 20 binin üzerinde öğrencisini geleceğe hazırlarken, öğretim üyelerine yönelik eğitimler düzenlemeyi de sürdürüyor. Üniversitenin Eğitim Birimine bağlı Müfredat Geliştirme Komisyonunun organize ettiği ve Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hemşirelik Fakültesi akademisyenlerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programı, yenilikçi öğretim yaklaşımları, kişisel ve mesleki gelişim, dijital beceriler, liderlik ve etkili sınıf yönetimi gibi birçok alanı kapsadı.

İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde, akademisyenlere öğretim teknikleri ve pedagojik yaklaşımlar, bireyselleştirilmiş ve yapısallaştırılmış öğrenme modelleri, kitlesel açık çevrimiçi derslerin tasarımı, yapay zeka, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin eğitim süreçlerine entegrasyonu gibi birçok konuda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Bu programlarla, öğretim üyelerinin çağdaş eğitim yöntemlerini etkili bir şekilde benimsemeleri amaçlandı.

Akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği iki ayrı eğitimde, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay “Pedagoji ve Öğretme Yöntemleri” konusunu ele alırken; Eğitimde İnsan Kaynakları Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bicen ise “Dijital Araçlar” üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Eğitim boyunca akademisyenler, “Nasıl daha etkili öğretebilirim?” sorusuna yanıt arayarak günümüz eğitim dinamiklerine uygun çözümler geliştirdi.

Sınıf Ortamından Yaşam Boyu Öğrenmeye

Eğitimde, pedagojik dönüşüm ve etkili öğretim yöntemlerinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Zehra Altınay, öğrenme süreçlerinin bireysel ve toplumsal yaşama entegrasyonuna dikkat çekti. Sınıf yönetiminin temel ilkelerinden zamanın etkin kullanımı, öğrenci katılımının artırılması ve güçlü iletişim ortamlarının oluşturulması gibi önemli unsurlara değinen Prof. Dr. Altınay, “Sınıf ortamından yaşam boyu öğrenmeye uzanan bir köprü kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu sürecin, bireylerin sadece akademik değil; sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Altınay, akademisyenlerin rehberlik ve liderlik rollerinin, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve toplumsal yaşamda fark yaratmalarına olanak tanıdığını ifade etti. Küçük değişimlerin büyük dönüşümler yaratabileceğini anlatmak için “kelebek etkisi” metaforunu kullanan Prof. Dr. Altınay, yenilikçi öğretim stratejilerinin yaşam boyu öğrenmeye uyum sağlamada bireylere yardımcı olacağını vurguladı. Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, eğitim sonunda küçük bir grup çalışması yaparak bir öğretme tekniğini gönüllü öğretim üyeleriyle deneyimleme şansı sundu.

Eğitimde Yeni Ufuklar

Eğitimde dijital dönüşümün önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Bicen ise dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda kullanılabilecek araçlar hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. “Dijital çağda eğitim süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmek, akademisyenlerin bu dönüşüme uyum sağlamasını gerektiriyor” diyen Prof. Dr. Bicen, yapay zeka tabanlı araçların eğitime entegrasyonu, sosyal medya platformlarının etkin kullanımı ve kitlesel açık çevrimiçi dersler için önerilen platformlar hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Hüseyin Bicen, Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirilen ve eğitim süreçlerinde aktif bir şekilde kullanılan Ai. Prof. DUX’ın, yapay zekanın eğitim süreçlerinde ne denli büyük değişimler yaratabileceğine iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

“E-StudyBox gibi dijital eğitim platformları hem akademisyenler hem de öğrenciler için bilgiye hızlı ve ücretsiz erişim sağlamaları açısından son derece önemli” diyen Prof. Dr. Bicen, bu kaynaklardan faydalanarak uzmanlık alanlarının geliştirilebileceğini ve öğrencilerin de bu içeriklere yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Bicen, “E-StudyBox, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmak üzere tasarlandı. Bu platformla ders içeriklerine kolayca erişebilir, interaktif materyallerle öğrenmeyi zenginleştirebilir ve yenilikçi araçlarla bilgiye daha hızlı ulaşabilirsiniz” dedi.