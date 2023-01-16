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Yakın Doğu Üniversitesi’nde bahar dönemi yüksek lisans ve doktora programları için burs başvuruları devam ediyor

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde bahar dönemi yüksek lisans ve doktora programları için burs başvuruları devam ediyor
Yakın Doğu Üniversitesi’nde bahar dönemi yüksek lisans ve doktora programları için burs başvuruları devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi için yüksek lisans ve doktora burs başvuruları devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 245 yüksek lisans ve doktora programı için yüzde 100’e varan burs imkanı sunan Yakın Doğu Üniversitesi, burs başvurularını 15 Şubat’a kadar kabul edecek.  

Sadece akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri, meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Burs başvurularında son tarih 15 Şubat!

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 245 yüksek lisans ve doktora programında burslu eğitim almak isteyen adaylar; başvuru formu, lisans diploması ve transkript kopyası, ALES sonuç belgesi (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için), kimlik ya da pasaport kopyası ve varsa referans mektubu ile birlikte burs@neu.edu.tr e-posta adresi üzerinden başvuru yapabilecekler. Adayların başvuruyu yaparken e-posta konu kısmına “ISOSH-2023S” kodunu yazması gerekiyor.

Başvuru yapacak adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programları için, www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) no’lu telefondan da detaylı bilgi alabilirler.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Akademik ve profesyonel hayatın önemli gerekliliklerinden olan yüksek lisans ve doktora programları, kendisini geliştirmek isteyen adaylara da önemli bir olanak yaratıyor”

Yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamanın akademik kariyer ve profesyonel hayatın olmazsa olmaz gerekliliklerinden biri olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan,  Yakın Doğu Üniversitesi’nin yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma imkanlarıyla yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunduğunu ifade etti.

YÖK ve YÖDAK onaylı 245 yüksek lisans ve doktora programı için burs başvuru sürecinin 15 Şubat 2023 mesai bitimine kadar devam ettiği bilgisini veren Doç. Dr. Tüzünkan, “Akademik ve profesyonel hayatın en önemli gerekliliklerinden olan yüksek lisans ve doktora programları, aynı zamanda kendisini geliştirmek isteyen adaylar için de önemli bir olanak yaratıyor” ifadesini kullandı.

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