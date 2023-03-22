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Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde matematiğin günlük hayattaki rolü ele alındı

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Dünya Matematik Günü’nde düzenlenen panelde matematiğin günlük hayattaki rolü ele alındı
Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde matematiğin günlük hayattaki rolü ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Bölümlerinin her yıl düzenlediği Dünya Matematik Günü etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Tezer ve Dr. Ahmet Karahan’ın konuşmacı olarak katıldığı panele akademisyenler, öğrenciler ve matematik severlerden oluşan birçok kişi katıldı. Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ali Karasel ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri için yapılan saygı duruşu ile başlayan panel, Prof. Dr. Murat Tezer’in açılış konuşmasıyla devam etti.

Matematiğin yaşamın her alanında ve her anında kullanıldığını belirten Prof. Dr. Tezer, matematiği iyi bilen toplumların bilim ve teknolojide gelişmiş ülkeler seviyesine geleceğini vurguladı. Prof. Dr. Murat Tezer, ilk defa 1988’de kutlanmaya başlanan Pi Günü ile ilgili de bilgiler vererek, Pi Günü’nün 2009’da ABD meclisinin kararının ardından bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandığını hatırlattı. Prof. Dr. Tezer, Dünya Matematik Birliği’nin (IMU)  matematiğin güzelliğini, önemini ve herkesin hayatındaki temel rolünü kutlamak amacıyla başvurmasıyla 2019’da UNESCO tarafından 14 Mart’ın Dünya Matematik Günü olarak ilan edildiğini söyledi. Prof. Dr. Tezer konuşmasının devamında “Matematiğin Önemi ve Kullanım Alanları” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Matematiksiz, hayat anlamsızlaşır!

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde söz alan Dr. Ahmet Karahan ise “Matematiği günlük hayattan çıkardığınız zaman yaşam anlamsızlaşır. Uyku düzenimizde, nefes alışımızda, güzellik arayışımızda hep matematik vardır” ifadesini kullandı. Aristo’nun “Günlük hayattan aritmetiği çıkardığınızda, yaşanan olayları yorumlama analiz etme ve sorgulamadan uzak kalırız” sözünü hatırlatan Dr. Karahan, “Belki sayıları günlük yaşamda hissedemeyebilirsiniz ama onlar olmadan adım atamıyoruz. Örnek olarak dijitalleşmeyi yoğun yaşadığımız bugün, ikilik sistemi kaldırırsanız hiç bir bilgisayarı kullanamazsınız. Cep telefonlarını ise karmaşık sayılar  sayesinde kullanıyoruz” dedi.

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Düşünsel analizlerinde gücünü matematikten aldığını belirten Dr. Karahan, “Matematiğinin öneminin farkına varan ülkeler, matematiğin günlük hayatta daha aktif kullanılması için öğretim programları hazırlıyor. İyi bir matematik eğitimi birçok disiplinde bilimsel çalışmalarda anahtar görevi yapıyor” ifadesini kullandı.

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