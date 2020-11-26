Yakın Doğu Üniversitesi’nden 12 Bilim İnsanı, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde Yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden 12 bilim insanı, ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı. Kariyeri boyunca dünyanın en fazla atıf alan 160 bin bilim insanının sıralandığı listede Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Can Başer KKTC’de 1’inci, Kıbrıs genelinde 5’inci, Türkiye’de ise 20’inci sırada yer aldı.

Bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenler göz ününde bulundurularak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında hazırlanan global listede 160 bin etkili bilim insanı sıralandı. Bilim insanlarının bütün kariyerleri boyunca ürettiği bilimsel yayınlar göz önüne alınarak yapılan sıralamada Yakın Doğu Üniversitesi’nden 9 bilim insanı yer aldı. Sadece 2019’da yayımlanan bilimsel yayınlara göre yapılan sıralamaya ise Yakın Doğu Üniversitesi’nden 12 bilim insanı girme başarısı gösterdi.