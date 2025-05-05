Yakın Doğu Üniversitesi’nden TEKNOFEST’te Çifte Şampiyonluk!

Yakın Doğu Üniversitesi, TEKNOFEST’te Araştırma Proje Yarışması Tarım Kategorisi’nde Heavy Metal Takımı ile birinci olurken; Çevre ve Enerji Kategorisinde ise EcOceanX takımı ile Araştırma Proje Yarışması Prestij Ödülü’nün sahibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde tarihi bir başarıya imza attı! Kampüsünde üretilen 5 proje ile TEKNOFEST finallerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi, iki şampiyonluk elde ederek, kürsüye çıkan tek Kıbrıs üniversitesi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi aynı zamanda, finallerde, çifte şampiyonluk gururu yaşayan tek üniversite oldu.

1-4 Mayıs tarihleri arasında Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’e 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Yapılan elemeler sonucunda final aşamasına sadece 268 takım ulaşabildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise 20 takımın finale kaldığı TEKNOFEST’te Yakın Doğu Üniversitesi, 4 proje ile en fazla temsil edilen üniversite olurken; Yakın Doğu Koleji ise 1 proje ile yarıştı. Böylece TEKNOFEST’te Kıbrıs’ı temsil eden 103 finalistin yaklaşık üçte biri Yakın Doğululardan oluştu.

Tarımın geleceğini şekillendirecek proje TEKNOFEST şampiyonu!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin TEKNOFEST finallerindeki ilk şampiyonu Heavy Metal takımı oldu. Ödüllerini Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Ersin Tatar’ın elinden alan takım, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Aşır danışmanlığında Mehmet Karagözlü, Fulya Yonucu, Valarie Oru ve Behnaz Shirgir’den oluştu. Araştırma Proje Yarışması Tarım Kategorisi’nde şampiyon olan projeleri tarımsal üretkenliği artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama hedef ile hazırlandı.

Heavy Metal takımı tarafından geliştirilen ve tarımda devrim niteliği taşıyan proje, kurşun gibi ağır metallerin tarlalarda taşınabilir sensörlerle hızlı ve yerinde tespit edilmesini sağlıyor. Elektrokimyasal prensiplere dayanan bu yenilikçi sistem sayesinde, toprak ve su kalitesi anında analiz edilerek, hem verimlilik hem de gıda güvenliği artırılabiliyor.

Çevreye duyarlı mavi ekonomi projesi “prestij ödülü”nün sahibi oldu!

TEKNOFEST finallerinde Çevre ve Enerji Kategorisinde yarışan Yakın Doğu Üniversitesi EcOceanX takımı ise Araştırma Proje Yarışması Prestij Ödülleri’nde “En İyi Sunum Ödülü”ne layık görüldü. Proje, deniz ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir enerji üretimi arasında bir köprü kurmayı hedefliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Selin Deliceırmak’ın danışmanlığında yarışan takım, Melin Nisa Kılınç, Zelal Yağmur Tabak, Nur Selin Süzer, Kerem Aydoğdu ve Nalin Dora’dan oluştu. EcOceanX ekibi, kıyı şeritlerinde biriken deniz çöplerini toplayarak, bunları geri dönüştürülmüş enerjiye ve yeniden kullanılabilir materyallere dönüştüren yenilikçi bir sistem geliştirdi. Ayrıca bu sistemin kıyı ekosistemlerini koruma altına alarak biyoçeşitliliğe katkı sunması da projenin çevresel sürdürülebilirlik boyutunu güçlendiriyor.

Bu başarı, sadece üniversitemizin değil, ülkemizin gururudur!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik paydaşı olduğu TEKNOFEST’te; Kıbrıs’ta en fazla proje ile başvuran ve finalde en fazla projesi ile yer alan üniversite olduğu hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, finallerde aldıkları sonuçlarla gurur duyduklarını söyledi. “TEKNOFEST’te elde ettiğimiz bu çifte şampiyonluk, üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesinin ve gençlerimizin yaratıcı potansiyelinin bir göstergesidir” diyen Prof. Dr. Günsel, “Geleceğin teknolojilerini üretme yolculuğunda öğrencilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu başarı, sadece üniversitemizin değil, ülkemizin gururudur. Emeği geçen tüm akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden kutluyorum” ifadesi kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma ve yeniliğe dayalı eğitim modeline vurgu yaparak “TEKNOFEST’te elde ettiğimiz başarı, bu yaklaşımımızın bir sonucu” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Öğrencilerimiz sadece bilgi üretmiyor, aynı zamanda bu bilgiyi insanlık yararına projelere dönüştürüyor. Heavy Metal ve EcOceanX takımlarımızı kutluyor, bu gururu bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.