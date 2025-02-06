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Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 24 Mayıs’ta!

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025-2026 eğitim yılı için düzenlediği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi ise 23 Mayıs!
Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 24 Mayıs’ta!

KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 24 Mayıs’ta!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025-2026 eğitim yılı için düzenleyeceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nı 24 Mayıs’ta yapacak. Sınava son başvuru tarihi 23 Mayıs!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025-2026 öğretim yılı için düzenleyeceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Tek oturumda yapılacak olan sınav, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek.

Sınava, KKTC vatandaşı öğrenciler ile lise eğitimlerinin son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler başvurabilecek. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 21 fakültesi, 4 yüksekokulu ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan yaklaşık 500 lisans ve ön lisans programına yerleşme hakkı elde edecek.

Son başvuru tarihi 23 Mayıs 2025!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025-2026 eğitim yılı için düzenlediği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na katılmak isteyen adayların, en geç 23 Mayıs 2025 Cuma gününe başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Sınavın ardından adaylar, üç farklı bölüm tercihi yapabilecek. Yerleştirme işlemi, öğrencinin sınav sonuçlarına göre belirlediği bölümler arasından gerçekleştirilecek. Ayrıca, kolej mezunu veya mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT ve ACT gibi uluslararası sınav sonuç belgeleriyle de Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine kayıt yapabilecek.

Online kayıt imkanı!

KKTC vatandaşı öğrenciler, başvurularını sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne yapabilecek. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve lise öğrenimlerini KKTC’deki bir eğitim kurumunda kesintisiz olarak dört yılda tamamladıklarını belgeleyen belge ile başvuruda bulunabilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na online başvuru imkanı da sunuluyor. Adaylar, kktcsinav.neu.edu.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Detaylı bilgi almak isteyen adaylar, www.neu.edu.tr web sitesini ziyaret edebilir ya da 2236464 numaralı (dahili: 5774-5775-5328) telefondan bilgi alabilir.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geleceğini Yakın Doğu Üniversitesi’nde şekillendirmek isteyen tüm adayları, 24 Mayıs’taki sınavımıza katılmaya davet ediyorum.”

“24 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz ‘KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’, öğrencilerimize geniş burs olanaklarıyla birlikte, dünya standartlarında eğitim alma fırsatı sunacak” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan üniversitemize yerleşmek isteyen adaylar için bu sınav önemli bir fırsat” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversite eğitimi, bireyin sadece akademik bilgi kazanmasını değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve profesyonel anlamda kendini geliştirmesini de sağlayan önemli bir süreçtir. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Geleceğini Yakın Doğu Üniversitesi’nde şekillendirmek isteyen tüm adayları, 24 Mayıs’taki sınavımıza katılmaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı.

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