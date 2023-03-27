Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü'nde sergi

Özbek sanatçı Khasan Aminov’un 25 eserini bir araya getiren kişisel sergisi, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı

Sanatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her köşesinde halkla buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yeni sergiler açmaya devam ediyor. Daha önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda açılışı yapılan kişisel sergileri ücretsiz olarak ziyarete açık olan Özbek sanatçı Khasan Aminov’un 25 eserini bir araya getiren üçüncü kişisel sergisi, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.

Timur ve torunu Uluğ Bey Yeniboğaziçi’nde!

Açılan sergide sanatçının, “Akşam”, “Fırın”, “Serseriler”, “Torunu ile Hükümdar” ve “Karamsar Balık” isimli eserleri ön plana çıkıyor. Sanatçı, “Torunu ile Hükümdar” isimli eserinde tarihin önemli hükümdarlarından Timur’u, torunu Uluğ Bey ile birlikte birlikte resmediyor. Babası, Timur’un küçük oğlu Şâhruh olan Uluğ Bey döneminin en önemli alim ve devlet adamlarından biri olarak öne çıkıyor. Timur İmparatorluğu’nun dördüncü hükümdarı olan Uluğ Bey aynı zamanda Türk tarihinin en önemli matematik ve astronomi bilginlerinden biri olarak biliniyor.

Pek çok toplumda olduğu gibi ekmek, Özbek kültüründe de oldukça önemli bir yere sahip. Sanatçı, “Fırın” isimli eserinde de iyiliğin ve refahın sembolü olan Özbek Pidelerinin yapım sürecini tasvir ediyor. “Akşam” adlı eserinde ise kırsal köy yaşamı anlatıyor. “Serseriler” adlı eser ise göçebe bir adamın iki köpekle arkadaşlığını tasvir ediyor. Sanatçı, “Karamsar-Balık” eserinde ise insanların olumlu anlara daha fazla odaklanmaları gerektiği mesajını veriyor.

Khasan Aminov Kimdir?

2 Şubat 1962’de Özbekistan’ın Taşkent şehrinde doğan Khasan Aminov, 1993-1995 yıllarında Cumhuriyet Sanat Koleji’nde Eğitim Bölüm Başkanı; 2005-2010 yıllarında ise aynı kurumda müdür olarak görev yaptı. 2010-2019 yıllarında Kamoliddin Behzod Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü’nün rektörlüğünü yürüttü. 2019 ve 2022 yıllarında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında iki kişisel sergisi açıldı. Sanat alanında yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.