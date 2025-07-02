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Yakın Doğu’dan Çocuklara Kültürel Miras Dersi!

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Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencilerine kültürel miras bilinci kazandırmak amacıyla eğitim düzenledi.
Yakın Doğu’dan Çocuklara Kültürel Miras Dersi!

Geleceğe Miras!

Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencilerine kültürel miras bilinci kazandırmak amacıyla anlamlı bir eğitim gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nda eğitim gören öğrencilere yönelik “Kültürel Miras” konulu özel bir eğitim etkinliği düzenledi. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dördüncü ve beşinci sınıf düzeyindeki yaklaşık 35 öğrenciyle bir buçuk saat süren etkileşimli bir eğitim yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yeniasır ile Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burak Gökbulut’un yürüttüğü etkinlikte; öğrencilere kültürel miras kavramı hakkında temel bilgiler verildi, ardından Kıbrıs’ın kültürel miras unsurları örneklerle tanıtıldı.

Eğitimin sonunda, çocuklar öğrendiklerini kendi duygu ve hayal güçleriyle yazılı metinlere ve resimlere dönüştürdü. Her bir metin ve çizim, onların dünyasına açılan bir pencere oldu. Bu eserler ise ilerleyen süreçte bilimsel bir çalışmanın önemli verileri olarak değerlendirilecek ve kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasına ışık tutacak.

Kültürel değerler, günlük yaşamın içinde görünür olmalı!

Etkinliğin çok verimli geçtiğini ve asıl amaçlarının çocuklara kültürel miras kavramını tanıtmak olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, “Kültürel değerlerin sadece müzelerde ya da kitaplarda değil, günlük yaşamın içinde var olduğunu göstermek istedik” dedi. Öğrencilerin etkinlik boyunca büyük ilgi gösterdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, özellikle yazı ve resim çalışmalarında ortaya koydukları yaratıcılığın, bu tür eğitimlerin etkisini ortaya koyduğunu söyledi.

“Etkinliğin çıkış noktası; çocuklara kültürel miras bilinci kazandırmanın, onların kimlik gelişiminde ne kadar önemli olduğunu göstermekti. Amacımız, kültürel unsurları öğretmekten öte, çocukların bu değerlerle bağ kurmalarını sağlamaktı” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Burak Gökbulut ise elde edilen sonuçların eğitimsel ve bilimsel olarak çok değerli olduğunun altını çizdi.

 

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