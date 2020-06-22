Yanına çırak aldığı 6 çocuğu istismar eden saldırgan yakalandı: 'Bu bir hastalık, tedavi olmak istiyorum' dedi

Çorum’un Kargı ilçesinde hurdacılık yapan Mustafa U. isimli şahsın 'çırak arıyorum' diyerek yoksul 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı. “Bu bir hastalık tedavi olmak istiyorum” diyen Mustafa U. hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

İddianamede sanığın 6 çocuğa karşı, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'sarkıntılık' suçlarından cezalandırılması istendi.

Olay 19 Temmuz 2019 tarihinde mağdur E.F.A. isimli çocuğun ailesinin savcılığa giderek Mustafa U.’nun çocuklarını darp ettiğini, istismarda da bulunmuş olabileceğini belirterek şikâyetçi olmasıyla başladı. Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Mustafa U. hakkındaki iddiaları reddederek mağduru suçladı. Mağdurun kendisiyle beraber olmak istediğini belirten Mustafa U., E.F.A. ile 10 defa 'cinsel ilişki' yaşadığını belirtti.

Bu ifadenin ardından savcı soruşturmayı genişleterek hurdacı Mustafa U.’nun yanında çalışan ya da Mustafa U. ile bağlantısı olan çocukların ifadelerine başvurdu. Mağdur 5 çocuk daha Mustafa U.’nun kendilerine tecavüz ettiğini açıkladılar.