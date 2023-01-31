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Yapay zekaya göre gezegenin küresel ısınma tablosu oldukça karamsar

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Yapay zekayı kullanan yeni bir araştırmaya göre, Dünya, alınan önlemlere rağmen, kritik küresel ısınma eşiklerini önceki modellerin tahmin ettiğinden daha erken geçebilir.
Yapay zekaya göre gezegenin küresel ısınma tablosu oldukça karamsar

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları gezegenin kritik ısınma eşiğine beklenenden daha erken ulaşıp ulaşmayacağını tespit etmek için yapay zekayı kullandı.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan rapor, ortalama küresel sıcaklığın, sanayileşmeden bu yana yaklaşık 1,1 ila 1,2 derece yükseldiğini gösteriyor. Önemli küresel çabalara rağmen, yüzyılın ortasına kadar, küresel sıcaklık artışlarının 2 derecelik eşiği geçmesinin de “önemli bir olasılık” olduğu bulundu.

Bilim insanları, 1,5 derecelik bir ısınmayı, bunun ötesinde aşırı sel, kuraklık, orman yangınları ve gıda kıtlığı ihtimalinin önemli ölçüde artacağı önemli bir devrilme noktası olarak belirlerken 2 derecenin üzerindeki sıcaklık artışlarının, üç milyar insanı “kronik su kıtlığına” itmek de dahil olmak üzere, “feci ve potansiyel olarak geri döndürülemez” etkiler getirebileceğini söyledi.

2 DERECE EŞİĞİNİ AŞARSA KRİTİK

Araştırmacılar, gezegeni ısıtan kirlilik önemli ölçüde azaltılsa bile, dünyanın 2033 ile 2035 arasında 1,5 derecelik bir ısınmaya ulaşacağını tahmin ediyor.

Tahmini önceki modellerle uyumlu olan çalışma dışında, 2022’de yayınlanan büyük bir raporda, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), dünyanın “2030’ların başlarında” 1,5 derece eşiğini geçebileceğini tahmin ediyor.

Çalışmanın birçok mevcut projeksiyondan ayrıldığı nokta ise dünyanın 2 derece eşiğini ne zaman geçeceğine dair tahminlerinde yatıyor.

Yapay zeka, önümüzdeki yarım yüzyılda Dünya’nın 2065’ten önce 2 derecelik bir ısınmaya ulaşacağına dair yaklaşık %80’lik bir olasılık tahmininde bulundu.

Emisyonların yüksek kalması durumunda da, yapay zeka, 2050’den önce 2 dereceye ulaşılacağına dair %50’lik olasılık öngörüyor.

Stanford Üniversitesi’nde profesör olan ve çalışmada yer alan Noah Diffenbaugh, “Yarım derecelik bir küresel ısınmanın insanlar ve ekosistemler için önemli riskler oluşturduğuna dair net kanıtlar var. Bu nedenle, küresel ısınma ne kadar büyük olursa, adaptasyon için zorluklar da o kadar büyük olur” dedi.

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