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Yarından itibaren Cuma’ya kadar sağanak yağmur etkili olacak

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Ülke yarından itibaren serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarından itibaren cumaya kadar sağanak yağmur etkili olacak, çarşamba günü ise “fırtınamsı rüzgar” bekleniyor.
Yarından itibaren Cuma’ya kadar sağanak yağmur etkili olacak

Meteoroloji Dairesinin 20-26 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.                     

Hava, yarın, parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba ve perşembe günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Cuma günü ise, hava parçalı bulutlu, öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Yağışlı hava, hafta sonu yerini bulutlu havaya bırakacak. Hava, cumartesi parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günü iç kesimler ve sahillerde 20–23 ºC, diğer günlerde ise 16-19 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, çarşamba günü yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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