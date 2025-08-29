  • BIST 11362.96
Yasaklı madde, Güney Kıbrıs’ta 182 can aldı...

Güney Kıbrıs’ta aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 182’ye ulaştığı bildirildi.
Yasaklı madde, Güney Kıbrıs'ta 182 can aldı...

Alithia’nın Rum Bağımlılıklarla Mücadele Otoritesi’nin (AAEK) Uyuşturucuyla İlgili Delillendirme ve Bilgilendirme Merkezi’nin 31 Ağustos uluslararası aşırı doz duyarlılık günü sebebiyle yayımlanan verilerine dayandırdığı habere göre, 2004’ten 2023’e kadar aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle meydana gelen can kaybı sayısı 182’ye ulaştı.

Haberde 2023’te 17 ölüm vakası kayda geçtiği, bu vakaların büyük çoğunluğunun kokain ve metamfetamin gibi uyarıcı maddelerle bağlantılı olduğu bilgisi de verildi.

 

