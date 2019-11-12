Yaşlı insanları izolasyon yapacaklar diye dolandırdılar

Limasol’da yaşlı bir çiftin, eve izolasyon yapmak için giden usta tarafından dolandırıldıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, yaşlı çiftin 3 bin Euro karşılığında ustayla anlaştıklarını, ancak ustanın yaptığını söylediği izolasyonu yapmadığını yazdı.

Gazete, bir başka benzer olayda da, teras için izolasyon yapmaya gelen ustanın, yine yaşlı olan bir kişiden 9 bin 600 Euro para istediğini, ancak kullanılan malzemenin 100 Euro bile etmediğini ve her iki işi yapan ustanın aynı kişi olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

Haberde, her iki durumla ilgili polise yapılan şikayetin ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.