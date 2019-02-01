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Yatırım karşılığı verilen vatandaşlıklara tepkiler sonrası yeni önlemler gündemde

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Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs’a yatırım yapan yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu vermesi konusunda AB Komisyonu’nun ortaya koyduğu tepkiler, Rum hükümetini yeni önlemler almaya zorladı.
Yatırım karşılığı verilen vatandaşlıklara tepkiler sonrası yeni önlemler gündemde

Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs’a yatırım yapan yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu vermesi konusunda AB Komisyonu’nun ortaya koyduğu tepkiler, Rum hükümetini yeni önlemler almaya zorladı.

Fileleftheros gazetei “Pasaportlar Schengen Vizeli – Asgari Yatırım Miktarı 2,5 Milyon Euro’ya Yükseltiliyor ve Yeni Şartlar Getiriliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın, yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesi programına AB Komisyonu tarafından tepki gösterilmesi üzerine programda bazı yeni şartlar getirmeyi planladığını iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Rum hükümetinin tepkileri azaltmak adına almayı düşündüğü önlemlerden bazılarının, asgari yatırım miktarını 2 milyondan 2 buçuk milyon Euro’ya yükseltmek, başvuru sahibinin, daha önce herhangi bir AB ülkesi tarafından reddedilmediğini kanıtlaması amacıyla “Schengen” vizesi sunmasını istemek olduğunu yazdı.

Söz konusu önlemlerin henüz netlik kazanmadığı belirtilen haberde, Komisyon’un tepkisinin azaltılması adına, vatandaşlık verilecek yabancılar konusunda diğer AB ülkeleriyle bilgi alışverişi yapılması ve elde edilecek gelirin bir kısmının özel ayrılacak fonda toplanarak ihtiyaçlı kesimlere verilmesi gibi unsurların da gündemde olduğu ifade edildi.

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