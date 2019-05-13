YDÜ “10. Akademiada Heykel Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin etkinlikleri kapsamında düzenlenen 10. AKADEMİADA Sanat Akademisi’ne katılan sanatçıların, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerin sergileneceği “10. Akademiada Heykel Sergisi”nin açılışı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 14 heykel sanatçısı tarafından yapılan heykellerin sergilendiği ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Kurucu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tümer Garip, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ile rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılar, misafirler ile sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hassan: “Ulus Ötesini Kavramak ve Onu Kıbrıs Türk Halkının Bilinç ve Birikimleri İle Bütünleştirmek Yakın Doğu Üniversitesinin Başlıca Gayesidir…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, seçkin bir sergide olunduğunu dile getirerek, birliktelik, çalıştay ve sergi sürecinin Kıbrıs’ın sanat kavrayışı ve bu kavrayışın heykel ve diğer sanat alanında yeni ivmelere ufuk açacağı Akademiada buluşması ve üstün nitelikli serginin kıvancını yaşadıklarını söyledi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin oluşumundan uluslararası dinamiklere erişmenin en önemli iftihar öykülerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hassan, “Ulus ötesini kavramak ve onu Kıbrıs Türk halkının bilinç ve birikimleri ile bütünleştirmek Yakın Doğu Üniversitesinin başlıca gayesi olmuştur. Günsel ailesinin öncülüğünde konulan hedefler beşeri sıçramalara ulaştı. En önemli nokta Günsel ilkelerinin hayata geçirilmesidir” dedi.

Sanat tarihinin iki büyük odaklı resim ve heykel üretiminden biri olan heykel sanat dalında, heykelin özgünlük, özerklik bağımsızlık hüviyetine ulaşması konusunda Mikalenjelo, Koca Sinan ve Göbekli Tepe örneğini veren Prof. Dr. Hassan, mimari, heykel ve resmin iç dünyasının insan ruhuna bütünleşmesini sağladığını söyledi.

Her tür soyutlamanın gerisinde mutlak suretle en eski yattığını dile getiren Prof. Dr. Hassan, “Dünyasal eksiliğin altını çizmek gerek. Figüratif olandan görünene, görünenin hacimsel tasarımına geçiş değişik adımları olan bir olay. Antropoloji, etnoloji, etnografya perspektifi ile bakarsak eski hayat ilksel hayattaki çoğunluk insanın bilinç altına yerleştiği unsurları yaşamasına neden olmuştur. Kutsallığa tutunma, mağara resimlerinde olup bitenlerle heykeller aynı zamanda başlıyor. Lasko mağarasın herkes biliyor. Hayatı algılama ve onu yeniden üretme motifleri heykellerle belirlemiştir” ifadelerini kullandı.

Totemden tabuya geçişin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hassan, totemin heykelin rüşeymi olduğunu, somuttan soyuta geçişin bugünkü varlığımızın, düşüncemizin, geometrimizin temel güdüsü olduğunu söyledi. Heykel tasnifi dönemlerinden de söz eden Prof. Dr. Hassan, sergide, her türlü malzeme ile hacmi estetikle ortaya koyan eserler yer aldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Aygenç: “Kuzey Kıbrıs’ta İlk Kez Heykel Sergisi Düzenlemenin Heyecanı İçerisindeyiz…”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez heykel sergisi açılmasının heyecanı içersinde olduğunu dile getiren Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç de, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak Uluslararası Akademiada 10 Sanat Akademisini gerçekleştirmenin ve başarıyla sonlandırmanın mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitimde, bilimde, teknolojide, sanatta ve kültürde gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri ile ülkenin geleceğini tasarlamada yadsınamaz öncü bir görevi yerine getirdiğini belirten Prof. Dr. Aygenç atılan her adımın suya atılan taşın bıraktığı dalgalar gibi büyüdüğünü ve bundan gurur duyduklarını kaydetti.

Sanatı hayatımızın içine almaya, sanata bulanmaya, yenilenmeye ve iyileşmeye var olan gereksinimlerin her geçen gün arttığına vurgu yapan Prof. Dr. Aygenç, “Akademiada bu işleri kendi ölçeğinde yerine getiriyor. Farklı sanatsal biçim dillerine, değişik sanat anlayışlarına ve duruşa sahip sanatçıların bir arada üretmelerini, bunu yaparken bilgi ve deneyim katarımı sağalmalarını önemsiyoruz” diye konuştu.

10. Akademiada heykel sanatı alanında 7 akademisyen sanatçı toplamda da 14 sanatçının katılımı ile gerçekleştiğini dile getiren Prof. Dr. Aygenç, yurt dışından sanatçıları etkinliğe katılmasına destek olan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Özer’e teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Erdal Aygenç, heykel sanatının zorluğu ve sürecinden bahsederek, taşların etrafındaki fazlalıkları atarak heykelin ortaya çıkmadığını ayrı bir yetenek ve özveri gerektirdiğini anlattı.

Prof. Dr. Aygenç sözlerinin sonunda etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan tüm fakülte çalışanları ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Bakan Ataoğlu: “Ülkenin Tanıtılmasında Büyük Önem Taşıyan Sanatsal Etkinliklerin Yapıldığı Yakın Doğu Üniversitesinde Olmak Mutluluk Verici…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Yakın Doğu Ailesinin değer verdiği sanatçıların eserlerinin sergilenmesinde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi içerisindeki alanlara bakıldığında bir ayrıcalık ve farkındalık görüldüğünü söyledi.

Heykelin resim sergileri yanında daha az kaldığını dile getiren Bakan Ataoğlu, bütün eserlerin kendine has zorlukları olduğundan söz etti. Bakan Ataoğlu, “Hayal gücü ile yansıtılması ile çıkan erlerin yanı sıra bugün heykellerinde aynı değerde ve çok daha fazla bir farkındalık içerisinde göz ününde bulunması oldukça önem arz ediyor. Bugün bu fakrındalık içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu eserlerin Yakın Doğu içerisinde yer almasından da ayrı bir mutluluk içerisindeyim. Ülkemizin tanıtılması ile ilgili yapılan bu etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Barışın simgelendiği, ambargoların kaldırıldığı bütün bu olanaklara ev sahipliği yapan Yakın Doğu ailesine teşekkür ediyorum. Sanatçıların eserlerine şahitlik yapmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Farklı Materyallerle Heykeller Sergileniyor…

Konuşmaların ardından sergiye katkı koyan sanatçılara Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edilerek, sergi kurdelesi kesildi. Bu yıl için çalışma alanı “Heykel” sanat dalı olan sergi, hafta içi 08-17.00 saatleri arasında 23 Mayıs 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.