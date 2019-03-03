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YDÜ “Erciyes Tıp Genetik Günleri 2019” kongresinde 3 ödül kazandı

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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM), Türkiye’de düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri 2019 Kongresinde”, 2 birincilik ve 1 ikincilik olmak üzere 3 sunum ödülü kazandı.
YDÜ “Erciyes Tıp Genetik Günleri 2019” kongresinde 3 ödül kazandı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM), Türkiye’de düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri 2019 Kongresinde”, 2 birincilik ve 1 ikincilik olmak üzere 3 sunum ödülü kazandı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 110’dan fazla sözlü bildirinin sunulduğu kongrede, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören kongrede “Genetik Uyum: Gerçek Bir Örnek” başlıklı sunumuyla, Doç. Dr. Kerem Teralı da, “Ailesel Amiyotrofik Lateral Sklerozun Moleküler Fenotipini Öngörmek: Nadir Sod1 A4t Mutant Proteini Üzerine Hesapsal Çalışmalar” başlıklı sunumuyla birinci oldu.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ile Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emine Kandemiş’in ortaklaşa yürüttükleri “Bir Popülasyon Çalışması: Sigara Kullanımının Genetiği” başlıklı çalışmaya ise ikincilik ödülü verildi.

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