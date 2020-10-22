YDÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Rana Amrahova Kıbrıs Sanat Müzesi ve sanatseverler için 3 adet eser üretti.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Rana Amrahova Kıbrıs Sanat Müzsü Için “Lale”, “Lefkara” ve Tapınak” adlı eserleri sanatseverler için üretti.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Doç.Dr. Rana Amrahova, Kıbrıs Sanat Müzesi için “Lale”, “Lefkara” ve Tapınak” adlı eserleri tuvaline yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Osmanlı sanatının sembolü lale çiçeği

Sanatçı Amrahova “Lale” adlı eserinde, Türk kadının güzelliğini, şefkatini ve zarifliğini tuvaline yansıtarak, elinde Osmanlı sanatının sembollerinden biri olan lale çiçeği ile bu duyguları vurguluyor. Resim yağlı boya tekniğiyle yapılmış olup, Yumuşak pastel renkler, ince renk ve ton geçişleri, akıcı çizgiler, sanatçının kadınsı doğanın hassasiyetini gösterme arzusunu anlatıyor.

Kıbrıslı Kadınların geleneksel nakışları Lefkara

Bir başka eseri olan “Lefkara” adlı eserinde ise, Kıbrıslı kadınların geleneksel Kıbrıs nakışları olan “Lefkara”’yı tasvir ediyor. Yağlı boya tekniği ile yapılmış bu eserde, denizde ki beyaz gemi figürü ise sevenlerin hasretle beklentilerini yansıtıyor. Kadın figürleri zıt ve parlak renklerle boyanmış. Güneş, kadınların yüzlerini parlak bir şekilde aydınlatmaktadır.Sakin bir deniz manzarası ve keten nakış tonlarının arka planında, parlak kadın figürleri ifadeleri ve canlılıkları ile öne çıkıyor. Sanatçı bununla kadınların hayatı yaratan ve yürüten bir kuvvet olarak izleyiciye aktarıyor.

Tüm kültürler için maneviyet ve yüceliğin mekanı Tapınak

Son eseri “Tapınak” adlı eserde ise, sanatçı sembolik olarak bir tapınağı tasvir etmekte olup, insanların emeği ve duaları ile yarattığı tapınakların, tüm kültürler için maneviyet ve yüceliğin mekanı olduğunu vurguluyor. Tapınak sembolik olarak yükselen bir üçgen şeklinde tasvir edilmiş.İnsanların yüzleri ve elleri, yaratıcıların emeğini ve manevi gücünü gösteriyor. Sanatçı Amrahova, insan ruhunun ve yaratıcığının güzelliğini ve gücünü göstermeye çalışarak, altın, sıcak ve toprak tonları ile insanın toprakla bağlantısını yansıtıyor. Eserin yukarı doğru çapraz çizgileri ve detayları da, onun yüce değerlere kavuşma arzusunu göstermektedir.

Rana Amrahova kimdir?

Rana Amrahova 26 Ekim 1965 yılda Azerbaycan’da Bakü şehrinde doğdu. 1980-1984 yıllarında A.Azimzade adını taşıyan Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Koleji’nde eğitimi aldı. 1984-1990 yılları arasında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi V.İ.Surikov adına Moskova Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde aldı. 1997’de Azerbaycan Ressamlar Birliğinin üyesi seçildi. 2001-2006 yıllarında Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde “Akademik desen” bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2008 yılında Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Senato kararı ile doçent ünvanına layık görüldü. 2010 yılında Azerbaycan Devlet Atestasyon Komisyonu tarafından doçent diploması verildi. 2016-yıldan K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesinde “Mimarlık” ile “Güzel Sanatlar ve Tasarım” fakültesinde halen görev almaktadır.

Sanatçı çeşitli sanatsal ve akademik etkinliklerin düzenlenmelerinde rol aldı .Birçok ulusal ve uluslararası sergilere katıldı.2013’de sanatçı Azerbaycanın Gabala şehrinde düzenlenmiş III Uluslararası Sanat sergisinde “İlham eseri” diploması aldı.2015’de Bakü Müze Merkezinde kişisel sergisini açtı.Sanatçının eserleri Bakü Modern Sanat Müzesinde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde, galerilerde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.İki ders kitabının yazarıdır: “Desen sanatı.Desende gölge ve işık”, “Klasik portre deseni”.