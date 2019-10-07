YDÜ Tıp Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış ve Beyaz Gömlek Giyme Töreni gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı ve Beyaz Önlük Giyme Töreni Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde görkemli ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Başbakan Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ile bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler, aileler ve davetli misafirler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanları İlyas Abdullin ve Gözdem İlkay bir müzik dinletisi sundu. Daha sonra açılış konuşmaları ile beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Törenin hemen ardından Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez tarafından “Tıbbın Arkasındaki Savaş Teknolojileri” başlıklı Akademik Yılı Açılış ilk dersi verildi.

Prof. Dr. Mocan; "Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dünya Tıp Fakülteleri Listesi’nde Onurlu ve Hak Ettiği Yerini Aldı"

Törenin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, hem İngilizce hem de Türkçe tıp eğitimi veren, seçkin eğitici kadrosu olan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dünya Tıp Fakülteleri Listesi’nde hak ettiği yeri aldığını belirtti.

Prof. Dr. Gamze Mocan; “Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel amacının karşılaştığı sorunları çözme yeteneği ile donanmış, bilgili, yeterli, dürüst, hem tıp hem evrensel etik değerlere bağlı, öğrenmenin hayat boyu sürdüğüne inanan, insanlığa hizmeti amaç edinmiş, hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, akılcı, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş, yüksek nitelikli tıp doktorları yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

2019-2020 I. Dönem öğrenci ailelerine de seslenen Prof. Dr. Mocan, “Çocuklarınız bizim de çocuklarımızdır. Onları sizler yetiştirdiniz. Bizler ise meslek kazandırıp dünya görüşlerini ve ufuklarını geliştireceğiz. En değerli varlığımız olan sağlığımıza hizmet edecek, hastalara şifa dağıtacak hekimleri yetiştireceğiz” dedi.

İlk dersin, İstanbul Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı, Dünyaca ünlü Prof. Dr. Bingür Sönmez tarafından "Tıbbın Arkasındaki Savaş Teknolojisi" verileceğini dile getiren Prof. Dr. Gamze Mocan, tıp fakültesinde büyük Tıp İnsanlarını idol olarak benimseyen, özverili, dürüst, kendilerini insan sağlığına adamış, birçok hekimin yetişeceğine inancının sonsuz olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ; "4’üncü Nesil Üniversite Modeli İle Dünyanın İlk 500 Üniversitesi Arasına Girmeyi Hedefledik…"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, Yakın Doğu Üniversitesi'nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas almakta olduklarını belirtti.

Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi'nin, dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, akademik ve inovatif çalışmaların sürdürmekte olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuarı, sayısız araştırma projeleriyle, 1200’e ulaşmış uluslararası yayınla, 2’si Nobel ödüllü, 2’si TÜBİTAK bilim ödüllü, 7’si bilime yön veren 100 Türk bilim insanı arasında yer alan, 1000’in üzerinde akademisyeniyle ortak hedefe kararlı adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.

Eğitim ve Sağlıkta Toplumun Her Kesimine Hizmet Sunuyoruz…

Prof. Dr. Şanlıdağ sözlerinin devamında, 2-102 yaş arası kişilere eğitim stratejilerine uygun olarak kardeş Girne Üniversitesine ek olarak 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni”, Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi” eğitim-öğretim hayatına kazandırdıklarından söz etti. Tek sağlık konseptine uygun olarak insan, çevre ve hayvan sağlığını ayırt etmeden Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduklarını da anlatarak sağlık hizmeti veren hastane sayısının 5’e ulaştığını söyledi.

Asya’dan Akdeniz’e Doğru Uzanan Yıkılmaz, Sağlam Bir Köprü “Sanat Köprüsü” İnşa Ediliyor…

“Medeniyetler kuran, kültürlerin yeşerip kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olan sanatla Asya’dan Akdeniz’e doğru uzanan yıkılmaz, sağlam bir köprü “SANAT KÖPRÜSÜ” inşa ediyoruz” diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, son 8 ay içerisinde yüzlerce sanatçının Modern Sanat Müzesi için 13 bine yakın eser yarattığını kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yeni katılan öğrenci ailelerine seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ,

Tıp ve hekimlik mesleğinin dünyanın en zor, en derin bilgi gerektiren mesleklerinden biri olduğunu belirterek, “Bir hekim, hem insanların hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek hem de hasta olmadan önce sağlıklı yaşayabilmenin yolunu ona göstermek amacına yönelik bir eğitim almak zorundadır. Hekim, karşısındaki hastanın her şeyden önce bir “insan” olduğu bilincinden asla uzaklaşmayan, hem kendi hayatında hem de hastalarının yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlayabilecek zihni ve fikri donanıma sahip insandır. Yeni eğitim döneminin sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilerim.” Diyerek sözlerini noktaladı.

Duygu Dolu Anlar Yaşandı…

Açılış konuşmalarının ardından birinci sınıf öğrencilerine Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan tarafından Öğrenci Andı okutuldu. Ardından Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ile Dekan ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Gurur ve mutluluğun bir arada yaşandığı törende aileler de duygu dolu anlar yaşadı.