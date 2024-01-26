YDÜ’nde 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi yüksek lisans ve doktora programları için burs başvurularında son tarih 31 Ocak!

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi yüksek lisans ve doktora programları için burs başvurularında son tarih 31 Ocak!

Akademik uzmanlaşmanın yanında profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem taşıyan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri, meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 245 yüksek lisans ve doktora programı başvuruları devam ediyor.

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak aday öğrencilere yüzde 100’e kadar burs olanağı da sunan Yakın Doğu Üniversitesi’nde, tezli veya tezsiz tüm yüksek lisans ve doktora programları için burs başvuruları 31 Ocak 2024’e kadar yapılabilecek. Yüksek lisans ve doktora programlarına burssuz başvurular bu tarihten sonra da 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Başvuru için gerekli tüm bilgiler web sitesinde!

Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru yapacak adaylar, https://neu.edu.tr/2023-2024- bahar-donemi-ydu-lisansustu- burs-basvurulari/ web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) numaralı telefondan da detaylı bilgi alabilirler. Yüksek lisans programına burs başvurusu yapmak isteyen adaylar; lisans diploma ve transkript kopyası, ALES sonuç belgesi (Türkiye uyruklu öğrenciler için), kimlik ya da pasaport kopyası, varsa referans mektubu ve web sitesinden ulaşılabilen başvuru formu ile birlikte burs@neu.edu.tr adresine başvuru yapabilecekler. Doktora programına burs başvurusu yapmak isteyen adayların ise bu belgelerle birlikte yüksek lisans diploma ve transkript kopyası ve özgeçmişlerini de aynı mail adresine iletmeleri gerekiyor.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Yüksek lisans ve doktora programlarımızı uluslararası standartlarda tasarlıyor ve yürütüyoruz. Uyguladığımız programlar, mezunlarımıza küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayarak uluslararası arenada başarılı olmalarına katkıda bulunuyor.”

Yüksek lisans ve doktora programlarının mezunlarına, belirli bir alanda derinlemesine uzmanlık kazandırmanın yanı sıra, pratik bilgi birikimi ve deneyim kazanma imkanı sağladığını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu, mezunlarımızın hem akademik dünyada hem de profesyonel iş hayatında öne çıkmalarını sağlıyor” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, yüksek lisans ve doktora programlarımızı uluslararası standartlarda tasarlıyor ve yürütüyoruz. Uyguladığımız programlar, mezunlarımıza küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayarak uluslararası arenada başarılı olmalarına katkıda bulunuyor” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, dünyaca tanınan akademisyenlerden oluşan bir eğitim kadrosu bulunuyor. Öğrencilerimiz, bu deneyimli öğretim üyeleriyle etkileşimde bulunarak akademik ve profesyonel ağlarını genişletme fırsatı da elde ediyorlar” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kişilerin bireysel kariyerlerini güçlendirecek olan yüksek lisans ve doktora programlarının, bilgiye dayalı toplumun gelişimine de katkı sağlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.