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YDÜ'nün COVID-19 Araştırması,DSÖ’nün Dergisinde En Çok Okunan Makale Oldu.

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin COVID-19 Araştırması, Dünya Sağlık Örgütü’nün Dergisinde En Çok Okunan Makale Oldu.
YDÜ'nün COVID-19 Araştırması,DSÖ’nün Dergisinde En Çok Okunan Makale Oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin COVID-19 Araştırması, Dünya Sağlık Örgütü’nün Dergisinde En Çok Okunan Makale Oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı COVID-19 çalışması, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan Eastern Mediterranean Health Journal’ın en çok okunan makalesi oldu.

“Current situation of COVID-19 in Northern Cyprus”  başlıklı makalede, salgının başladığı ilk günden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki COVID-19 vakaları izlenerek, bulaşma yolları analiz ediliyor. Ayrıca rapor edilen ilk vakadan sonra alınan önleyici tedbirler ve sonuçları da değerlendiriliyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Nazife Sultanoğlu, Doç. Dr. Buket Baddal, Prof. Dr. Kaya Süer ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ilk aylarda hazırladığı makalenin, Eastern Mediterranean Health Journal’da “Kuzey Kıbrıs” vurgusu ile yayınlanması da ayrı bir anlam taşıyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “İmza attığımız çalışmalarla ülkemizin adını bilim dünyasında kabul ettirmek, bizim için büyük bir gurur.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi yayınlarından Eastern Mediterranean Health Journal’da yayınlanan makalenin en çok okunanlar arasında ilk sırada olmasını, “Üretilen bilimsel bilginin niteliğini göstermesi açısından son derece önemli” ifadesi ile değerlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınında “Kuzey Kıbrıs” ifadesinin kullanılmasının önemine de değinen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak imza attığımız çalışmalarla ülkemizin adını bilim dünyasında kabul ettirmek bizim için büyük bir gurur” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, pandemi sürecinde, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacı ve akademisyenlerinin hazırladığı 52 bilimsel makalenin uluslararası yayınlarda yer bulduğunu da sözlerine ekledi.

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