YDÜ'nün KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavında başvuru için son tarih 2 Haziran!

Hafta sonu gerçekleşecek olan Yakın Doğu Üniversitesi “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nda başvuru için son tarih 2 Haziran!

Hafta sonu gerçekleşecek olan Yakın Doğu Üniversitesi “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nda başvuru için son tarih 2 Haziran!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 öğretim yılı için gerçekleştireceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” hafta sonu yapılacak. 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek sınav için 2 Haziran Cuma meai bitimin kadar kayıt alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni öğretim yılı için düzenlediği Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na, KKTC vatandaşı öğrenciler ile eğitim hayatının son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler katılabilecek. Sınav sonucunda öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 20 fakülte, 4 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 220 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkı kazanacak.

Son başvuru tarihi 2 Haziran 2023

Yakın Doğu Üniversitesi 2023-2024 “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”’na katılacak öğrencilerin, 2 Haziran 2023 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Sınav sonrasında adaylar, üç bölüm tercihi yapabilecek. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucu ve kontenjan sayısı doğrultusunda seçtiği bölümler arasından gerçekleştirilecek. Ayrıca, kolej mezun olan veya mezuniyete hak kazanan tüm öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yapabilecekler.

Sınav için gerekli belgeler

Sınava katılacak olan KKTC’li öğrenciler, sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabilecekler. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise yine sınav başvuru formuyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve lise öğrenimini KKTC’deki herhangi bir eğitim kurumunda 4 yıl kesintisiz olarak tamamladığına dair belge ile birlikte kayıt yaptırabilecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak tüm adaylar, sınava www.kktcsinav.neu.edu.tr adresinden de online başvuru yapılabilecekler. Adaylar, daha detaylı bilgi için, 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirler.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Tüm öğrencilerimizi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim görme fırsatı ve yüksek burs olanaklarından yararlanma şansı için sınavımıza girmeye davet ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin başta Londra merkezli Times Higher Education olmak üzere AD Scientific İndex, ODTÜ URAP, Shanghai Ranking ve US News & World Report gibi pek çok kurumun açıkladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında; genel sıralama ve alan sıralamalarında önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Times Higher Education’ın yayınladığı ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2023’ alan sıralamalarında, Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığımız “Bilgisayar Bilimleri”nde dünyanın en iyi ilk 175, “Mühendislik”te ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldık. ‘Eğitim’ alanında dünyada ilk 500’de, ‘Klinik ve Sağlık’ alanında 501-600, ‘Yaşam Bilimleri’ ve ‘Sosyal Bilimler’ alanlarında da ise 601- 800 bandında yer aldık” ifadelerini kullandı.

Düzenleyecekleri “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve eğitimlerini KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler için, adını dünyanın en iyi üniversiteleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim görme fırsatı sunacağını söyleyen Doç. Dr. Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerini sosyal, akademik ve kültürel olarak tam donanımlı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirdiğini vurguladı.