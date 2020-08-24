  • BIST 1.116
  • Altın 460,514
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6816
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Yemen Ordusu ve Husi Milisler Hudeyde'de Çatıştı

» »
Yemen Ordusu ve Husi Milisler Hudeyde'de Çatıştı
Yemen Ordusu ve Husi Milisler Hudeyde'de Çatıştı

Yemen ordusu, Hudeyde kentinde çıkan çatışmada 5 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu. 

Orduya bağlı Amalika Tugayının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Tuheyta ilçesinde hükümet güçlerine ait mevzilere sızma girişiminde bulunan Husiler ile askerler arasında çatışma çıktığı ve 5 milisin öldürüldüğü belirtildi. 

Çatışmada, hükümet güçlerinden can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'ın Halepçe Kentinde Göstericiler Hükümet Binalarını Ateşe Verdi23 Ağustos 2020 Pazar 14:35
  • Kovid-19 salgınındaki durumu İran-Irak savaşına benzeten Ruhani'den üçüncü dalga uyarısı22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:50
  • Der Spiegel: Beyrut'taki patlamada Hizbullah'ın etkisi olabilir22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:25
  • İsrail Gazze’de Hamas’a ait bazı noktaları vurdu22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:42
  • Trump ‘barış’ istedikçe Ortadoğu birbirine giriyor: Bölgede ipler geriliyor21 Ağustos 2020 Cuma 20:12
  • İsrail’den Gazze’ye üçüncü hava saldırısı21 Ağustos 2020 Cuma 08:21
  • İran’da bir kadın altız doğurdu: Üçü kız, üçü erkek20 Ağustos 2020 Perşembe 18:45
  • İran: BAE gemisine el koyduk, mürettebatı gözaltına aldık!!! (Gelişme)20 Ağustos 2020 Perşembe 14:28
  • İran: BAE gemisine el koyduk, mürettebatı gözaltına aldık!!!20 Ağustos 2020 Perşembe 14:15
  • Beyrut'taki Patlama Kovid-19 Vakalarının Zirveye Çıktığı Lübnan'da Hastaneleri De Vurdu20 Ağustos 2020 Perşembe 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti