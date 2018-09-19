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'Yemen'de siviller ABD yapımı bombalarla can veriyor'

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Yemen'deki iç savaşta, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun çok sayıda sivil kaybın verildiği saldırılarında ABD yapımı silahların kullandığı ortaya çıktı.
'Yemen'de siviller ABD yapımı bombalarla can veriyor'

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Yemen'deki Mwatana adlı bir insan hakları örgütünün belgelerini incelediğini, ülkede iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana yaşanan ve birçoğu ölümle sonuçlanan saldırılarda ABD yapımı bombaların kullanıldığının ortaya çıktığını açıkladı.

 

Mwatana'nın belgelerinde iyi eğitimli saha ekiplerinin saldırı alanlarından fotoğraflar aldığını ve bomba kalıntılarının üzerindeki seri numaralarını incelediği belirten CNN, bu seri numaralarından yola çıkarak bombaların ABD üretimi olduğunu tespit ettiklerini vurguladı.

CNN'in haberinde, bu araştırma sonuçlarının ABD'nin Husilerle çatışan Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona verdiği destekle Yemen'deki iç savaşta aldığı rolü gözler önüne serdiği belirtilerek, "ABD koalisyon için hedef gösterici kararlar almadığını savunuyor ama milyarlarca dolar silah satışı, Suudi savaş uçaklarına yakıt desteği ve istihbarat paylaşımı ile koalisyonun operasyonlarını destekliyor" değerlendirmesine yer verildi. 

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