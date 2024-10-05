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Yeni haftada da yağmur yok

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Hava açık ve az bulutlu, yeni haftada da yağmur yok
Yeni haftada da yağmur yok

Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporuna göre bugün, yarın ve pazartesi sabah saatlerinde yer yer sis beklenirken, yeni haftada da yağış görülmeyecek.

Önümüzdeki yedi günlük sürede bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün, yarın ve pazartesi sabahları açık ve az bulutlu olacak. Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu veya parçalı az bulutlu geçecek 

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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