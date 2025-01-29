Yeni Yılın İlk Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor!

Yeni Yılın İlk Sergisi Kapılarını Açıyor!

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Güzel Sanatlar Ocak Sergisi”, 30 Ocak Perşembe günü saat 17.30’da İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 2025’in ilk sergisi, 30 Ocak Perşembe günü sanatseverlerle buluşacak. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerini bir araya getiren “Güzel Sanatlar Ocak Sergisi”, 30 Ocak Perşembe günü saat 17.30’da İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 469’uncu sergisi olma özelliği taşıyan sergi; heykel, seramik, baskı resim ve resim gibi farklı tarzlarda eserleri sanatseverlerle buluşturacak. 21 Şubat 2025 tarihine kadar hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek serginin küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanatı, farklı disiplinlerden gelen eserlerle toplumun her kesimine erişilebilir kılmak için büyük bir üretkenlikle sergiler açmaya devam ediyoruz”

Sanatın, toplumsal dokuyu güçlendiren ve bireyleri ortak değerler etrafında birleştiren önemli bir araç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Sanatı, farklı disiplinlerden gelen eserlerle toplumun her kesimine erişilebilir kılmak için büyük bir üretkenlikle sergiler açmaya devam ediyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanatı toplumla bütünleştirmeyi temel bir misyon olarak benimsediğini söyleyen Prof. Dr. Ergün, “Sergilerimiz, aynı zamanda kültürel buluşma noktalarıdır. Bu sergiler, bireylerin yaşamlarında sanata daha fazla yer açmaları için ilham kaynağı olmayı hedefliyor” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “2025 yılına, yine sanatı merkeze alarak başlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımzı bu özel açılışta buluşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.