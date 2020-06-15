Yeni Zelanda hükümeti çocuklar için güvenli internet kampanyasını porno yıldızlarıyla tanıttı

Yeni Zelanda’da hükümet 18 yaş altındaki çocukların online güvenliği için hazırladığı kampanyayı porno yıldızlarının oynadığı reklam filmiyle tanıttı.

‘Keep It Real Online’ (kendin ol online) hareketi çocukları zararlı içeriklerden, internet ortamında zorbalığa maruz kalmaktan koruyarak ‘sanal alemi’ çocuklar için güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir hareket.

Mizahi anlatımın kullanıldığı reklam filminde, iki porno yıldızı çıplak halde bir evin kapısını çalıyor. Kapıyı açan anneye “Oğlunuz bizi izlediği için buradayız” diyen oyuncular yetişkinlerin izlediği filmler yaptıklarını, bir çocuğun ilişkilerin nasıl işlediğini anlayamacağı konusunda uyarıyor.

Ardından oyuncular porno filmlerinde rıza almanın söz konusu olmadığını hatırlatıyor ve erkek oyuncu gerçek hayatta asla böyle bir şey yapmayacağını vurguluyor.

Evin çocuğunun, internette izlediği insanları karşısında görünce yaşadığı şaşkınlıkla biten reklam filmi, anne-babalara çocuklarına internette gördükleri ile gerçek hayatta kurulan ilişkiler arasındaki farkı öğretmeleri gerektiği mesajını veriyor.