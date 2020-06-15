  • BIST 109.555
  • Altın 378,957
  • Dolar 6,8439
  • Euro 7,7145
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Yeni Zelanda hükümeti çocuklar için güvenli internet kampanyasını porno yıldızlarıyla tanıttı

» »
Yeni Zelanda hükümeti çocuklar için güvenli internet kampanyasını porno yıldızlarıyla tanıttı
Yeni Zelanda hükümeti çocuklar için güvenli internet kampanyasını porno yıldızlarıyla tanıttı

Yeni Zelanda’da hükümet 18 yaş altındaki çocukların online güvenliği için hazırladığı kampanyayı porno yıldızlarının oynadığı reklam filmiyle tanıttı.

‘Keep It Real Online’ (kendin ol online) hareketi çocukları zararlı içeriklerden, internet ortamında zorbalığa maruz kalmaktan koruyarak ‘sanal alemi’ çocuklar için güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir hareket.

Mizahi anlatımın kullanıldığı reklam filminde, iki porno yıldızı çıplak halde bir evin kapısını çalıyor. Kapıyı açan anneye “Oğlunuz bizi izlediği için buradayız” diyen oyuncular yetişkinlerin izlediği filmler yaptıklarını, bir çocuğun ilişkilerin nasıl işlediğini anlayamacağı konusunda uyarıyor.

Ardından oyuncular porno filmlerinde rıza almanın söz konusu olmadığını hatırlatıyor ve erkek oyuncu gerçek hayatta asla böyle bir şey yapmayacağını vurguluyor.

Evin çocuğunun, internette izlediği insanları karşısında görünce yaşadığı şaşkınlıkla biten reklam filmi, anne-babalara çocuklarına internette gördükleri ile gerçek hayatta kurulan ilişkiler arasındaki farkı öğretmeleri gerektiği mesajını veriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanal dolandırıcılığa karşı kitap yazan avukatın ismi ve fotoğrafıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar11 Haziran 2020 Perşembe 16:47
  • Pandemiyi yenen Yeni Zelanda'da vahşi tavuk istilası10 Haziran 2020 Çarşamba 18:30
  • Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hayatını kaybetti!10 Haziran 2020 Çarşamba 17:58
  • Beyin ameliyatı olurken zeytin dolması yaptı10 Haziran 2020 Çarşamba 17:57
  • Ferrari'sine 1 milyon 725 bin TL isteyen Kıvanç Tatlıtuğ aracını satamadı!10 Haziran 2020 Çarşamba 17:26
  • Aynı maskeyi birkaç kez kullanan oyuncu Esra Akkaya enfeksiyon kaptı10 Haziran 2020 Çarşamba 17:03
  • Eşeğe gözaltı sosyal medyanın gündemine oturdu09 Haziran 2020 Salı 18:51
  • Yanlışlıkla üzerine oturduğu balık, talihsiz adamın makatına kaçtı.Ameliyatla çıkarıldı09 Haziran 2020 Salı 18:45
  • Serenay Sarıkaya Cem Yılmazla fotoğrafını paylaştı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:58
  • Öpüşme sahnelerinin çekimlerine koronavirüs ayarı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti