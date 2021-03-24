Yenierenköy'de sigaradan ev yangını çıktı!

Yenierenköy’de Ünal Mehmetoğlu’na ait evin yatak odasında sönmemiş sigara nedeniyle yangın çıktı.
Dün öğleden sonra çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Yenierenköy’de Ünal Mehmetoğlu’na ait evin yatak odasında sönmemiş sigara nedeniyle yangın çıktı.
Dün öğleden sonra çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
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