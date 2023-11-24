Yer Kıbrıs... Hasta yangın çıkardı...

Güney Kıbrıs'ta Athalassa hastanesi ruh sağlığı hizmetleri biriminde tedavi gören bir hastanın dün ilgili birimde bir yangın çıkmasına neden olduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs'ta Athalassa hastanesi ruh sağlığı hizmetleri biriminde tedavi gören bir hastanın dün ilgili birimde bir yangın çıkmasına neden olduğu haber verildi.

Yangını çıkaran hastanın vücudunda yanıklar oluştuğunu ve Lefkoşa Rum Genel Hastanesine kaldırılmasının ardından entübe edilerek yanık ünitesine kaldırıldığını yazan Haravgi gazetesi, söz konusu birimde kalan bir hasta ile 3 hemşirenin de hastaneye kaldırıldığını ekledi.