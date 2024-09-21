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Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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Meteorolojiye Dairesi’ne göre, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı da düşecek.
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava bugün ve yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Pazartesi de yer yer sağanak bekleniyor. Salıdan itibaren hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 28-31, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 32-35, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında kuvvetli esecek.

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