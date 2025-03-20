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Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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Mart ayının ilk haftalarında etkili olan sıcak hava, yerini serin ve yağışlı bir havaya bıraktı.
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava hafta boyunca parçalı bulutlu olacak. Bugün yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Mart arasındaki hava tahmini verilerine göre, hava sıcaklığı periyodun ilk günlerinde 13-16 derece arasında seyredecek. Hafta sonu ise sıcaklığın 17-20 dereceye yükselmesi, yeni haftada ise 21-24 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yer yer fırtınamsı rüzgar var

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esmeye devam edecek. Bugün ve yarın kuvvetli, yer yer fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

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