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Yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren hava sıcaklığının düşeceğini, Perşembe ve Cuma günü de yer yer hafif yağmur beklendiğini açıkladı.
Yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, haftalık hava durumu raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın, bugün ve yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Perşembe ve Cuma günü yer yer hafif yağmurlu; Cumartesi günü parçalı bulutlu; Pazar ve Pazartesi günü de açık az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyretmesi; rüzgarın da genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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