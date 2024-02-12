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Yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin hava tahminlerine göre önümüzdeki günler yağışlı geçecek. Sıcaklık ise 18-21 derece dolaylarında seyredecek.
Yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 10-16 Şubat tarihleri arasındaki hava tahmin raporunu açıkladı. Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün hava çok bulutlu geçecek ve ardından yeniden yağışlı günler gelecek. Tahminlere göre, yarın çok bulutlu yer yer yağmurlu; Çarşamba parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Cuma ise parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

SALI VE ÇARŞAMBA KUVVETLİ RÜZGAR VAR

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette Salı ve Çarşamba günleri yer yer kuvvetli esecek.

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