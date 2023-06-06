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Yeşil Lefkoşa Yarışması başvuru süresi 5 Eylül’e kadar uzatıldı

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Yeşil Lefkoşa Yarışması başvuru süresi 5 Eylül’e kadar uzatıldı
Yeşil Lefkoşa Yarışması başvuru süresi 5 Eylül’e kadar uzatıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin dördüncüsünü düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’na son başvuru süresi 5 Eylül’e kadar uzatıldı.
 

En Güzel Bahçe ve En Güzel Balkon olarak 2 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada özenle hazırlanmış bahçe ve balkonlar yarışacak. Geleneksel hale gelen LTB Yeşil Lefkoşa Yarışması çevreye yönelik yurttaşların ilgisini ve sevgisini artırıp duyarlılık bilincini desteklemek, estetik niteliğini geliştirmek, yurttaşların yaşadığı alanın peyzajına ve çevre düzenlemesine yönelik ilgisini teşvik etmek amacını taşıyor.

 

Yarışmaya başvurular, Lefkoşa Türk Belediyesi Facebook sayfası veya 0533 843 0582 numaralı Whatsapp hattından yapılacaktır.

 

Yarışmada oluşturulan jüride LTB Başkanı, Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü, Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü, Belediye Müdür Muavini, Peyzaj Mimarları Odası’ndan bir kişi, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan bir kişi ve sponsor temsilcisi yer alıyor. Ayrıca, Park Bahçeler Şubesi de yarışmanın juri danışmanlığını yapıyor.

 

Başvuru Yöntemi

Yarışmaya katılım koşulları ve ayrıntılara www.lefkosaturkbelediyesi.org web sayfasından ulaşılabilir.

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Ödüller

En Güzel Bahçe kategorisinde 1.’lik Ödülü Çağ Akar LTD’den Elektrikli Çit Kesme Makinası, 2.’lik ödülü SIBA İthalat İhracat LTD’den Bahçe süs aksesuarı, 3.’lük Ödülü ise LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 200 adet mevsimlik çiçek ve 10 adet süs bitkisi.

 

En Güzel Balkon kategorisinde 1.’lik ödülü Çağ Akar LTD’den sulama seti ve çiçek budama makası, 2.’lik ödülü SIBA İthalat İhracat LTD’den Balkon süs aksesuarı, 3.’lük ödülü LTB Fidanlığı’ndan 1 yıl geçerli 100 adet mevsimlik çiçek ve 5 adet süs bitkisi.

 

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