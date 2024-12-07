Yılbaşı gecesi Kıbrıs'a Ünlü yağacak! Alacakları ücretler ise dudak uçuklattı!

Yılbaşı Coşkusu Başlıyor: Eğlence Mekanlarında Yıldızlar Geçidi

Yeni yıl heyecanı yaklaşırken, yılbaşı planları da şekillenmeye başladı. Artan hizmet maliyetleri ve ekonomik koşullar nedeniyle birçok kişi bu yılbaşını evde kutlamayı tercih ediyor. Ancak dışarıda coşkulu bir yılbaşı geçirmek isteyenler için eğlence mekanları, Türkiye’nin ve KKTC’nin en ünlü sanatçılarını sahneye çıkararak unutulmaz bir gece vadediyor.

Ünlülerin Sahne Ücretleri Dudak Uçuklatıyor

Bu yıl Kıbrıs’ta sahne alacak sanatçıların kazançları dikkat çekiyor. İşte bazı ünlü isimlerin yılbaşı gecesi sahne ücretleri:

Gülşen: 8 milyon TL

8 milyon TL Ebru Gündeş: 10 milyon TL

10 milyon TL Kenan Doğulu: 7 milyon TL

7 milyon TL Özcan Deniz: 6 milyon TL

6 milyon TL İrem Derici: 3.5 milyon TL

3.5 milyon TL Melek Mosso: 3 milyon TL

3 milyon TL Alişan: 3 milyon TL

3 milyon TL Mustafa Sandal: 4.5 milyon TL

4.5 milyon TL Funda Arar: 5 milyon TL

Bunun yanı sıra, sahne alacak diğer ünlü isimler de yüksek sahne ücretleriyle dikkat çekiyor:

Hande Yener, Linet, Serkan Kaya ve Sıla da kişi başı 6 milyon TL karşılığında performans sergileyecek.

KKTC, Yılbaşı İçin Çekim Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Yılbaşı eğlenceleri söz konusu olduğunda, KKTC otelleri ve mekanları uzun yıllardır Türkiye ve çevre ülkelerden misafirlerin gözde rotası olmayı sürdürüyor. Ünlü isimlerin yüksek sahne ücretlerine rağmen, yılbaşı gecesi için otellerin büyük çoğunluğunda rezervasyonlar dolmuş durumda.

Yeni yılı unutulmaz bir konserle karşılamak isteyenler için bu mekanlar, hem lüks konaklama hem de yıldızlarla dolu bir eğlence deneyimi sunuyor. Ancak fiyatlar, yılbaşı programlarını şekillendirenler için önemli bir kriter olmaya devam ediyor.

"Ev mi Dışarısı mı?" Kararı Zorlaşıyor

Artan maliyetler nedeniyle evde kutlama yapmak ekonomik bir seçenek olarak öne çıkarken, dışarıda bir mekanda yeni yılı karşılama fikri, yıldız isimlerin cazibesiyle hâlâ birçok kişinin radarında. Bu nedenle 2024 yılbaşı kutlamalarının, eğlence tercihleri açısından bir denge unsuru yaratması bekleniyor.

Yeni yıla nasıl girecek olursanız olun, şimdiden iyi yıllar!