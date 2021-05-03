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Yıltan Taşçı’nın 12. Kitabı “Bana bir öykü anlat”ın tanıtım ve imza günü 11 Eylül’de yapılıyor

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Öğretmen – Sanatçı Yıltan Taşçı, 12. kitabı “Bana Bir Öykü Anlat”ı, 11 Eylül Salı akşamı 17.00 – 19.00 saatlerinde Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesinde sanatseverlere tanıtıp imzalayacak.
Yıltan Taşçı’nın 12. Kitabı “Bana bir öykü anlat”ın tanıtım ve imza günü 11 Eylül’de yapılıyor

Öğretmen – Sanatçı Yıltan Taşçı, 12. kitabı “Bana Bir Öykü Anlat”ı, 11 Eylül Salı akşamı 17.00 – 19.00 saatlerinde Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesinde sanatseverlere tanıtıp imzalayacak.

Fotoğraf – yazı türündeki kitapta; Mehmet Kansu, Ceyhan Özyıldız, Barış Erdoğan, Fatma Akilhoca, Fatoş Avcısoyu Ruso, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Tevfik İleri ve Emre İleri’nin kitaptaki fotoğraflara ilişkin öykü, şiir ve anlatıları yer alıyor.

Yıltan Taşçı, kitabı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Fotoğraf - yazı türündeki 12. kitabım "Bana Bir Öykü Anlat"ta 69 fotoğrafım ( 51 siyah - beyaz / 18 renkli ) yer alıyor. Fotoğraflarımın büyük bir çoğunluğunu Kıbrıs'ta çektiğim fotoğraflar oluşturuyor.
Odağıma öncelikle Kıbrıs insanını alarak onların öyküsünü zaman – mekân kapsamında anlatmaya çalıştım. Onların iç dünyasını yansıtarak, izleyende bir duygu oluşturmayı amaçladım. Bu bağlamda, yaşadığım döneme tanıklık etmeyi toplumsal bir görev saydım.
Mehmet Kansu, Ceyhan Özyıldız, Barış Erdoğan, Fatma Akilhoca, Fatoş Avcısoyu Ruso, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Tevfik İleri, Emre İleri yazılarıyla fotoğraflarımı anlamlandırdılar. Fotoğraflarımın kendilerinde yarattığı izlenimleri mükemmel anlatımlarıyla güçlendirdiler.
Edebiyatla fotoğrafı buluşturmanın keyfini çıkardım bir kez daha. Umarım, kitabımı okudukça ve gördükçe bu keyfi okuyucular da yaşarlar.”

            Gönyeli Belediyesi’nin katkılarıyla basılan kitabın görsel tasarımını Ceyhan Özyıldız, grafik tasarımını ve düzeltilerini Zeliha Özyıldız yaptı.

            Yıltan Taşçı’nın fotoğraf türünde  “ 100 Yüz Sanatçı Portreler (2011), Lefkoşa’nın Yüzleri (2012), Ölür İse Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil ( 2018 ) ve Kıbrıs’ın Son Gurbetleri ( 2019, Prime Four fotoğraf grubundaki arkadaşları Mustafa Evirgen, Ceyhan Özyıldız, Mustafa Müezzinoğlu ile birlikte ) kitapları bulunuyor.

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