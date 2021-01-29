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Yine aynı sorunun yanıtı araştırıldı: Virüs spermi etkiler mi?

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Yine aynı sorunun yanıtı araştırıldı: Virüs spermi etkiler mi?
Yine aynı sorunun yanıtı araştırıldı: Virüs spermi etkiler mi?

Ağır Covid-19 vakalarının erkeklerde sperm kalitesini etkileyebileceğine dair araştırma endişe yarattı. Ancak bazı uzmanlar sonuçlara şüpheyle yaklaşıyor.

Araştırmanın yazarlarına göre çalışmaları, Covid-19’un sperm kalitesine ve erkek üreme potansiyeline zarar verdiğine dair ilk direkt kanıtı sunuyor.

Araştırma için aynı yaş grubunda sağlıklı 105 fertil erkekle, 84 Covid-19 teşhisi konmuş fertil erkekten 10 günlük aralıklarla 60 gün boyunca alınan sperm örnekleri analiz edildi.

Reproduction isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre Covid-19 olmayan sağlıklı erkeklere kıyasla, Covid-19’lu erkeklerin sperm hücrelerinde iltihaplanma ve oksidatif stres seviyelerinde artış olduğu görüldü. Sperm yoğunluğu, hareketliliği ve şeklinin de virüsten olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Etkinin hastalığın ağır geçmesine bağlı olarak arttığı görüldü.

Araştırmayı yürüten Almanya’daki Giessen Üniversitesi’nden Behzad Hajizadeh Maleki, virüsün sperm üzerinde tespit ettikleri etkilerin düşük sperm kalitesi ve fertiliteyle ilişkili olduğunu belirtti.

Ancak neredeyse salgının başlangıç tarihine kadar geri gidebilen “Virüs spermleri etkiler mi” sorusuna, “Evet” yanıtını veren bu araştırmayla ilgili erkeklerin hemen telaşa kapılmasına gerek yok.

Araştırmayı değerlendiren Britanya’daki Sheffield Üniversitesi’nden androloji uzmanı Allan Pacey, verilerin Covid-19 ve virüsün sperme etkileri arasında yalnızca bir bağ kurduğuna işaret ederek, ihtiyatlı yaklaşılması gerektiği konusunda uyardı. Pacey ayrıca corona virüsünün hücrelere girişini sağlayan ACE2 reseptörünün testislerde de bulunması nedeniyle Covid-19’un erkek üreme sistemini etkiyebilmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Yine aynı alanda uzman Imperial College London’dan Dr. Channa Jayasena ise verilerin ne kadarının Covid-19’a özgü olduğunun anlaşılmadığını belirterek şunları söyledi: “Grip gibi herhangi bir virüs kaynaklı hastalık da sperm sayısında azalmaya neden olabilir. Bu haftalarca hatta aylarca sürebilir.”

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