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YKS giriş belgeleri erişime açıldı

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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.
YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran’da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran’da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.

 

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