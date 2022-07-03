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Yolunu şaşıran yarış güvercini Britanya yerine ABD’ye uçtu

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Dört yaşındaki güvercinin Manş adalarından başladığı yarış beklenmedik bir maceraya dönüştü.
Yolunu şaşıran yarış güvercini Britanya yerine ABD’ye uçtu
Fotoğraf: BBC

BBC’nin haberine göre, dört yaşındaki yarış güvercini Bob, üç hafta önce Manş adalarından Guernsey’den havaya salındı. 664 kilometrelik bir mesafeyi uçarak 10 saat içinde Britanya’nın kuzeyindeki Tyneside’daki evine gelmesi bekleniyordu.

Beklenen olmadı, Bob eve gelmedi.

Bob, yaklaşık üç hafta sonra Alabama’nın Mexia kasabasında bir evin bahçesinde bulundu. Evin sahibi Bob’u bölgedeki Monroe County Alabama hayvan barınağına teslim etti. Barınak, Bob’un sahibi Alan Todd’u sosyal medya üzerinden aradı, buldu.

Todd güvercininin 6500 kilometrelik mesafeyi uçarak aşmış olabileceğini düşünmüyor. Tahminlerine göre Bob eve gitmeye çalışırken yanlış yöne saptı ve bir gemiye binerek Atlas Okyanusu’nu aştı.

 

“Her yeri petrole bulanmıştı. Muhtemelen bir petrol tankeriyle gitti” diyen Alan Todd, Bob’u internet üzerinden gördüğünü, güvercinine iyi bakıldığını ve kuşun kilo aldığını söylüyor.

Bob’un değerinin bin sterlin (Yaklaşık 20 bin lira) olduğu belirtiliyor.

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