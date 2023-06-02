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Youtuberlar, Kapalı Maraş’ta video çekti: Tepkiler gösterilmeye başlandı

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Bir grup Youtuberların Kapalı Maraş şehrini gezdiğini gösteren videonun, öfke ve infiale neden olduğu belirtildi.
Youtuberlar, Kapalı Maraş’ta video çekti: Tepkiler gösterilmeye başlandı

İnternette son günlerde geniş çapta dolaşan ve bir grup Youtuberın kapalı Maraş şehrini gezdiğini gösteren videonun, öfke ve infiale neden olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, çok sayıda takipçisi olan dünyaca ünlü parkur grubu Storror üyelerinin, Kapalı Maraş bölgesindeki yarı yıkılmış binalara girerek duvar ve balkondan atladıklarını yazdı.

Videonun ilk dakikasında “işgal altındaki toprakların”,  “Kıbrıs Türk tarafı” olarak, Türk “işgalinin” ise “iki taraf arasındaki savaş” olarak gösterildiğini yazan gazete, bu videoyu çekme iznine sahip olan Youtuber’ların, tarihi unsurlara ilişkin kısa bir tekrar yaptığını, kapalı Maraş bölgesini ise “tema parkı” olarak nitelendirdiğini belirtti.

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