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YTB kontenjanlarına burs başvuruları başladı.... Son başvuru tarihi 23 Ağustos

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) kontenjanlarına başvurular dün başladı. 2023 yılı için YTB Tam Burs kapsamında 30 farklı bölümde 45 kontenjan, YTB Yerleştirme Bursu kapsamında ise, 10 farklı bölümde 10 kontenjan olmak üzere toplamd
YTB kontenjanlarına burs başvuruları başladı.... Son başvuru tarihi 23 Ağustos

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) kontenjanlarına başvurular dün başladı. 2023 yılı için YTB Tam Burs kapsamında 30 farklı bölümde 45 kontenjan, YTB Yerleştirme Bursu kapsamında ise, 10 farklı bölümde 10 kontenjan olmak üzere toplamda 55 kontenjan ayrıldı. Burslar için son başvuru tarihi 23 Ağustos.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi imzasıyla yapılan açıklamada, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi arasında imzalanan Mutabakat Zabtı sonrasında YTB kontenjanlarına başvuruların başladığı duyuruldu.

En az üç dersten ilgili program için gerekli olan A Level sonuçlarına sahip öğrencilerin söz konusu kontenjanlara 18 Ağustos ile 23 Ağustos tarihleri arasında (her iki tarih dahil) başvuru yapabileceği ifade edilen açıklamada, başvuruların, MEB Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, başvurular ile ilgili tüm detayların “www.mebnet.net” adresinde yer aldığı belirtildi.

45 kontenjan ayrılan, YTB Tam Burs kapsamında yer alan programlar şöyle:

“Bilgisayar Mühendisliği (2), Biyokimya (1), Biyoloji (2), Biyomedikal Mühendisliği (1), Diş Hekimliği (2), İktisat (2), Eczacılık (1), Elektirik-Elektronik Mühendisliği (1), Endüstri Mühendisliği (1), Enerji Sistemleri Mühendisliği (1), Fizik (1), İnşaat Mühendisliği (1), İşletme (1), Kimya (1), Kimya Mühendisliği (1), Makine Mühendisliği (2), Matematik (1), Mekatronik Mühendisliği (1), Mimarlık (1), Moleküler Biyoloji ve Genetik (1), Psikoloji (2), Radyo, Televizyon ve Sinema (1), Sosyoloji (1), Tıp (8+3), Veteriner (1), Yapay Zeka Mühendisliği (1), Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (1), Yazılım Mühendisliği (1), Zootekni (1)”

10 kontenjan ayrılan, YTB Yerleştirme Bursu kapsamında yer alan programlar ise şu şekilde:

“Acil Yardım ve Afet Yönetimi (1), Astronomi ve Uzay Bilimleri (1), Bahçe Bitkileri (1), Bilgi ve Belge Yönetimi (1), Ergoterapi (1), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (1), Gıda Mühendisliği (1), Kültür Varlıklarını

Koruma ve Onarım (1), Su Ürünleri Mühendisliği (1), Turizm İşletmeciliği (1).

YTB ŞAMPİYON MELEKLER BURSU KAPSAMINDA AYRILACAK OLAN 15 KONTENJAN İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada ayrıca, YTB Şampiyon Melekler Bursu kapsamında ayrılacak olan 15 kontenjanın belirlenme konusundaki çalışmaların, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji yöneticileri ile birlikte iş birliği içerisinde yürütüldüğü duyuruldu.

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