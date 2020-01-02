Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı anlaşması imzalanııyor

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail, Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa’ya gaz sevk edecek 1.900 kilometre uzunluğunda denizaltı boru hattı inşa etmek için bugün anlaşma imzalayacak.

Avrupa devletleri ve İsrail, EastMed olarak adlandırılan 6 milyar dolara mal olacak doğalgaz boru hattını inşa etmek için geçen yıl mutabakat sağlamıştı.

Tarafların nihai yatırım kararını 2022 yılında alması, projenin 2025 yılında tamamlanması öngörülüyor. EastMed projesinin ilk etapta 10 milyar metreküp gazı İsrail ve Kıbrıs açıklarından Yunanistan’a ait Girit adasına, oradan da İtalya üzerinden Avrupa gaz şebekesine taşıması planlanıyor.

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın enerji bakanları, Kostis Hatzidakis, Yuval Steinitz ve Yiorgos Lakkotrypis, bugün Atina’da yapılacak imza törenine katılacak.

Etkinliğe Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’in katılmaları da bekleniyor.

Yunanistan’ın yaptığı açıklamaya göre, anlaşma ancak İtalya’nın da imzası ile tamamlanmış olacak.

Yunanistan Enerji Bakanı Hatzidakis, “İtalya’nın da katılmasıyla birlikte, Akdeniz’in güneydoğusundaki gaz rezervleri vasıtasıyla Avrupa’nın enerji güvenliğini en dinamik şekilde sağlayacak anlaşma son haline kavuşacak” dedi.

Türkiye-Libya anlaşması boru hattı için engel teşkil edebilir

Akdeniz’in doğusunda 2009 yılından itibaren büyük gaz yatakları keşfedildi.

EastMed boru hattı anlaşması, Türkiye ve Libya’nın Akdeniz’deki deniz sınırlarını belirleyen anlaşmanın yapılmasından birkaç hafta sonra imzalanmış olacak.

Analistlere göre, EastMed boru hattının Türkiye ve Libya arasındaki planlanmış olan ekonomik bölgeden geçecek olması, boru hattı projesi için engel teşkil edebilir.