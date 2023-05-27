Yüzlerce Alman, Rusya’dan ayrılmak zorunda

Rusya'da çalışan diplomat, öğretmen ve Goethe Enstitüsü çalışanı gibi yüzlerce Alman memurun ülkeden ayrılması gerektiği bildirildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus istihbarat servislerinin Almanya’daki varlığının azaltılmasıyla bağlantılı olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, nisanda ülkedeki Alman temsilciliklerinde ve aracı kuruluşlarda çalışan personel sayısına sınırlama getirme kararı aldı.

Haberde, Rusya'nın gelecek aydan itibaren uygulayacağı karardan Alman diplomatların yanı sıra özellikle Moskova'da Alman okulundaki öğretmenler ve çok sayıda Goethe Enstitüsü çalışanının etkilendiği; ülkeden ayrılmak zorunda kalan memur sayısının birkaç yüz olduğu kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının bu tek taraflı, gerekçesiz ve anlaşılmaz karar karşısında, “Hükümetin, Rusya’daki aracı kuruluşlarda asgari düzeyde çalışan bulundurmayı ve diplomatik varlığını sürdürmeyi sağlamakla ilgilendiği” açıklamasını yaptığı aktarıldı.

Almanya ve Rusya son dönemde çok sayıda diplomatı karşılıklı sınır dışı etmişti.