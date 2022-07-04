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Z Kuşağı tükenmişlik sendromunun kıskacında

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Yeni bir çalışmaya göre, Z Kuşağı olarak bilinen 18-24 yaş arası çalışanlar, faks ve fotokopi makineleri gibi eski teknolojilerle şaşkına döndükleri için "tükenmişlik" yaşıyor.
Z Kuşağı tükenmişlik sendromunun kıskacında

Geleneksel rollerin tersine çevrilmesiyle, Z Kuşağı çalışanlar, teknik yardım için ebeveynlerinin yaşındaki meslektaşlarına başvurmak zorunda kalıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Asana isimli bir firma tarafından yürütülen çalışma, Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur ve Birleşik Krallık’taki 10.624 ofis çalışanı üzerinde yapılan bir ankete dayanıyor.

Araştırma, birçok ofisin hâlâ eski bilgisayarları, telefon sistemlerini ve hatta faks makinelerini kullandığını ve bunun da Z Kuşağı personelin yüzde 49’unun kafasını karıştırdığını ve 55 yaşın üzerindeki “baby boomer” (1946-1964 arası doğmuş kuşak) kuşağı meslektaşlarının yardımına ihtiyaç duyduğunu buldu.

BABY BOOMER’LAR DAHA RAHAT

Çalışmada, her on Z Kuşağı çalışanın sekizinden fazlası, kısmen eski teknolojinin işlerini yavaşlatmasından kaynaklanan hayal kırıklıkları nedeniyle de tükenmişlikle mücadele ettiklerini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca, Z kuşağı çalışanlarının yüzde 65’inin, eski sistemler hakkında “zahmetli bir şekilde” bilgi aramaktan bıktığını buldular.

Baby boomer kuşağının ise sadece yüzde 53’ü aynı hayal kırıklıklarını yaşadı ve “eski günlerde” alışkın oldukları bu tür sorunlarla baş etmekte rahat davrandılar.

Anket ayrıca teknolojinin Z kuşağı çalışanlarının yaşamlarına gömülü olduğunu da ortaya çıkardı ki, yüzde 37’si mesai saatlerinden sonra oturumu kapatıp telefon ve tabletlerde çalışmaya devam etmek için mücadele ediyor. Baby boomer’ların ise sadece yüzde onunda aynı davranış var.

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