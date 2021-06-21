“Zehir” Filminin Galası Yarın Akşam Yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme çalışmaları çerçevesinde destek verdiği Yapım ve Yönetmenliğini Ömer Evre’nin yaptığı senaryosunu Hasan Karaokçuile Ömer Evre’nin yazdığı “Zehir” isimli filmin Gala Gösterisi yarın akşam yapılıyor.
26 Haziran “Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yapılacak Gala Gösterimi, Lefkoşa TheParadisePark’da gerçekleştirilecek.
Saat 20.00’de yer alacak kokteylin ardından saat 21.00’de film gösterimi olacak.
Uyuşturucu bağımlılığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, farkındalığını arttırmak amacıyla hazırlanan “Zehir” filminin oyuncu kadrosunda Doğukan Arıkan, Fulya Tilki, Yiğit Küçük, Seniha Kanatlı, Berk Çakır, Kemal Bağbal, Yuşa Erdoğanve Günkut Model Ajansı ile Kıbrıs Ayla Algan Oyunculuk Atölye öğrencilerden bir çokgenç yetenek yer alıyor.
Kamera Arkasında DAÜ İletişim Fakültesi – Tv/Sinema Bölümü öğrencileri görev aldı.
Filmin yapımında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanları da danışmanlık konusunda destek verdi.
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