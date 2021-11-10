  • BIST 1.624,090
  • Altın 584,46
  • Dolar 9,7955
  • Euro 11,2914
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Zengin ülkelere aşı patentlerinde ırk ayrımcılığı suçlaması!

» »
Uluslararası STK'lardan oluşan ittifak, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu beş ülkeyi, aşı patentlerindeki eşitsiz dağılıma göz yumdukları gerekçesiyle ırk ayrımcılığıyla suçlayarak BM'ye şikayet etti.
Zengin ülkelere aşı patentlerinde ırk ayrımcılığı suçlaması!

Aralarında Oxfam International ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi kuruluşların da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları (STK), insan hakları hukuk örgütleri ve kamu sağlığı uzman kuruluşlarından oluşan ittifak, dünyada aşı patentlerinin dağılımında süregelen eşitsizlikler nedeniyle Birleşmiş Milletler'i (BM) acilen harekete geçmeye çağırdı.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesine (CERD) acilen işleme konulması talebiyle gönderilen şikayet dilekçesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Almanya, Norveç ve İsviçre, koronavirüs pandemisinde aşı ve diğer teknolojilerin, "adaletsiz" ve "ırk ayrımcılığı güden" bir şekilde dağılımına müdahale etmemek ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlalle suçlandı.

İttifakın dilekçesinde Covid-19 aşılarının dünyada eşitsiz dağılımının ırkçı ayrımcılığa yol açtığı belirtilerek buna karşı kararlılıkla gerekli adımları atmayan ülkelerin insan hakları ihlalinden suçlu konumuna düşeceği kaydedildi. Söz konusu beş ülke ayrıca, aşıların dünyaya dağılımını iyileştirmek ve eşit erişimi sağlamak üzere gerekli önlemleri almayarak pandeminin seyrini uzatmakla suçlandı.

 

"Dozların yüzde 73'ü 10 ülkeye gitti"

İttifak, dünya çapında aşı dozlarının yüzde 73'ünün sadece 10 ülkeye gittiğine ve en zengin 10 ülkenin 2021 yılı sonuna kadar 870 milyon doz aşıyı rezerve ettiğine işaret ederek yoksul ülkelere, kendilerine vaat edilen 1,8 milyar dozun sadece yüzde 14'ünün verildiğini ve Afrika kıtasında insanların sadece yüzde 5,8'inin aşılandığını vurguladı.

Güney Yarımküredeki ülkelerin 2022 yılı ortasına kadar nüfuslarının yüzde 60'ını aşılayamamaları durumunda 2025 yılına kadar 2,3 trilyon dolarlık kayba uğrayacağına da dikkat çekildi.

Gözler DTÖ toplantısında

İttifakın şikayet dilekçesinin 15 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısı öncesinde gelmesi dikkat çekti. DTÖ toplantısında, Güney Afrika ve Hindistan tarafından hazırlanan ve 100'ün üzerinde ülke tarafından desteklenen tasarı görüşülecek. Tasarı, aşı teknolojisi ve bilgisinin paylaşımını, patent, endüstriyel tasarım gibi telif haklarının geçici olarak askıya alınmasını öngörüyor.

Dilekçede, şikayet edilen ülkelerin tasarıya karşı çıktığına işaret edilerek bu durumun dünyada ırksal, ekonomik ve coğrafi ayrıma ve ayrımcılığa katkıda bulunduğu kaydedildi.

Şikayet dilekçesinin CERD'in 15 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantılarında gündeme alınması bekleniyor. Dilekçede, CERD'in bu çerçevede vereceği bir kararın DTÖ toplantısında etkili olacağına duyulan inanç da dile getirildi.

 

DW

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşında Kıbrıs'a ünlü akını olacak.. En fazla ücret ise Özcan Deniz’e ait…09 Kasım 2021 Salı 12:54
  • Acun Ilıcalı’nın Kanalı TV8'e ‘Yasa Dışı Bahis Sitesi’ Cezası!08 Kasım 2021 Pazartesi 20:55
  • Yrd.Doç.Dr.Pınar Uluçay Righelato ve Prof. Dr. Şebnem Hoşkara yazdı... Sürdürülebilir Bir Kentleşme Yaklaşımı Sürdürülebilir bir Toplum olmadan mümkün mü?08 Kasım 2021 Pazartesi 20:40
  • La Casa de Papel'in son sezonunda bir F1 pilotu!08 Kasım 2021 Pazartesi 20:03
  • Elon Musk "hisse" anketi yaptı: "Sonucuna bağlı kalacağım"07 Kasım 2021 Pazar 22:26
  • Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi07 Kasım 2021 Pazar 19:52
  • Prenses Diana'nın yakın arkadaşı: "Hikayesi doğru ve saygılı bir şekilde aktarılmıyordu"07 Kasım 2021 Pazar 19:33
  • Elon Musk Twitter'da Anket Başlattı: Tesla Hisselerimi Satayım mı07 Kasım 2021 Pazar 13:58
  • Bu şehirde et servis etmek yasak!06 Kasım 2021 Cumartesi 20:18
  • Afganistan’da Kampta Yaşam Mücadelesi Veren Aileler Çocuklarını Satıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti