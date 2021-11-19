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Zeytin festivaline ŞOK sponsor!

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Zeytin festivaline zeytin ağaçlarını kesen firma sponsor oldu.
Zeytin festivaline ŞOK sponsor!

Türkiye'nin Aydın ilinin Çine ilçesinde 20-21 Kasım tarihlerinden düzenlenecek zeytin festivaline maden firmasının sponsor olması çevrecilerin tepkisine neden oldu. Ekoloji örgütleri, festivalin sonlandırılmasını talep etti.

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Çine'de, bu sene ilk kez 20-21 Kasım tarihlerinde 'Uluslararası Organik Memecik Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' düzenlenecek. Ancak festivale Çine'de faaliyet yürüten maden firmalarının sponsor olması, ekoloji örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu (AYEP) ile Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP) tarafından hazırlanan ortak basın metninde; "Maalesef bu festivalin sponsoru Kaltun Madencilik. Festivalin tanıtım afişinde Büyükşehir Belediye Başkanı ile Çine Belediye Başkanı'nın isimlerinden evvel Güney Ege Zeytinciler Derneği Başkanı unvanıyla madenci Osman Aydın'ın ismi yazılmış. Başka bir afişte de Mehmet Zengin Köfte'nin ismini görüyoruz. O da bizi yine Kaltun Maden'e götürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal demokrat belediyelerin, zeytine sponsor olmaları için zeytin ağacı kesen firmaları bulduğunu belirten çevreciler, doğaya zarar veren firmaların kendilerini bu şekilde "yeşile boyadığını" belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve Çine Belediye Başkanlığı’nı, bu maden şirketinin sponsorluğuna son vermeye çağırıyoruz" dedi.

 

Duvar.

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