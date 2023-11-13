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Ziyamet-Avtepe yol güzergahında bugün asfalt kaplama çalışması başlayacak

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Karayolları Dairesi, Ziyamet-Avtepe arası yol güzergahında bugün asfalt kaplama çalışması başlayacağını duyurdu.
Ziyamet-Avtepe yol güzergahında bugün asfalt kaplama çalışması başlayacak

Karayolları Dairesi, Ziyamet –Avtepe  arası yol güzergahında bugün asfalt kaplama çalışması başlayacağını açıkladı ve 28 Kasım’a kadar sürecek çalışma süresince trafik akışının mevcut yol güzergâhının köy içi yolları üzerinden verileceğini duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri” kapsamında, yürütülecek çalışmalardan dolayı bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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