10. Merit Briç Festivali, 18 Ülkeden 220 Sporcuyu Ağırladı!

“Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’in briç turizminde yükselen yıldızı oldu.”
"Kuzey Kıbrıs, Akdeniz'in briç turizminde yükselen yıldızı oldu."

 

“Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’in briç turizminde yükselen yıldızı oldu.”

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl onuncusu düzenlenen Merit Briç Festivali ile uluslararası briç sahnesinde bir kez daha adından söz ettirdi. 18 farklı ülkeden 220 sporcu, Akdeniz’in en prestijli briç organizasyonlarından birinde buluştu.

Etkinlik boyunca adaya gelen yarışmacılarla birlikte yaklaşık 440 misafir ve turist, festival heyecanını yerinde yaşadı. Bu kapsamda turnuva turizmine önemli bir katkı sağlanırken, Kuzey Kıbrıs’ın Akdeniz havzasındaki turizm payı da genişledi.

Briç Turnuvasını Düzenleyen Merit Royal Casino Uluslararası Pazarlama Müdürü ve Turnuva Sorumlusu Barış Ercin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Briç, dünyanın en saygın ve elit kart oyunlarından biri. Merit Briç Festivali, bu oyunun zarafetini ve stratejik derinliğini Akdeniz’in kalbinde bir araya getiriyor. Kuzey Kıbrıs’ı yalnızca tatil destinasyonu değil, uluslararası briç sporunun merkezi haline getirmek istiyoruz. Turnuva turizmi alanında attığımız bu adımlar, ülkenin kültürel ve ekonomik gelişimine doğrudan katkı sağlıyor.”

 

Festival kapsamında düzenlenen Açık İkili Turnuvası, 154 yarışmacının kıyasıya mücadelesine sahne olurken; Karışık İkili Turnuvası ise 112 yarışmacının renkli performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Festivalin bu yılki en özel konuklarından biri ise briç dünyasının yaşayan efsanesi Zia Mahmood oldu. Dünyanın dört bir yanında kazandığı başarılarla tanınan Mahmood, Merit Briç Festivali’nin organizasyon kalitesini övgüyle değerlendirerek, Kuzey Kıbrıs’ın Akdeniz’de briç sporuna yön verebilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Yüksek katılım, profesyonel organizasyon yapısı ve uluslararası atmosferiyle öne çıkan 10. Merit Briç Festivali, hem briç severlere unutulmaz bir deneyim sundu hem de Kuzey Kıbrıs’ın Akdeniz’deki turizm merkezlerinden biri olma hedefine güçlü bir adım daha attı.

Merit International Hotels & Resorts, sporu, stratejiyi ve entelektüel rekabeti destekleyen etkinliklerle Akdeniz’de fark yaratmaya devam ediyor.

